Cum era Alina Vidican când a fost ”agățată” de Cristi Borcea, în avionul de Timișoara. „Nici să sărut nu știam bine”

Alina Vidican era foarte tânără pe vremea când l-a cunoscut pe fostul ei soț, Cristi Borcea, cel după care a suferit enorm în momentul în care a divorțat, iar acesta a început povestea de dragoste cu Valentina Pelinel.

Alina Vidican a fost cea de-a doua soție a omului de afaceri Cristi Borcea. Aceasta a suferit enorm în momentul în care s-a separat de el. De altfel, Alina Vidican mărturisea într-un interviu pentru okmagazine.ro că era doar o copilă pe vremea când l-a cunoscut pe acesta și alături de el a descoperit marea dragoste.

“Timp de șase luni, m-a tot invitat în oraș până să ies cu el prima oară. Ne-am cunoscut în avion, într-o cursă spre Timișoara. Eu mă-ntorceam acasă de la Paris, cu escală la București, el avea treabă la Timișoara. Am băut o cafea împreună, când am ajuns în Timișoara. Iar șase luni nu ne-am mai văzut. Așa am considerat eu. Că un bărbat trebu­ie să lupte. Am vrut să văd dacă mă place cu ade­vărat. Aveam 19 ani. Eram copil. Nici să sărut nu știam bine. Cred c-am făcut-o din pură copilărie. Eu, când l-am cunoscut pe Cristi, nici nu purtam tocuri. Jucam baschet, făceam înot, aikido, eram mai sportivă. M-am maturizat și am devenit fe­meie lângă el”, declara Alina Vidican.

“Lui Cristi i-am dăruit toată viaţa mea. De la 19 ani… Am trăit prin el, prin viaţa lui, de cînd ne-am cunoscut. Eu am trăit doar pentru el, nu am avut ambiţii să fac carieră”, mai spunea ea.

Alina Vidican dezvălui, în interviul respectiv, și care a fost cea mai grea perioadă din viața ei alături de Cristi Borcea, pe vremea când formau un cuplu:

„Când am rămas însărcinată, la 21 de ani. Și am pierdut copilul în luna a cincea. Am suferit foarte mult, cred că m-a marcat acel incident până l-am născut pe Alexandru, băieţelul nostru. Am zis că e un semn de la Dumnezeu că nu e bine ce facem, că trăim în păcat. Un an întreg am avut insomnii, adormeam numai cu diazepam. Căzusem într-o depresie cruntă”.

Comentarii

comentarii