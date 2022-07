Cum s-a construit Ștrandul Tineretului, cel mai mare loc de agrement al timișorenilor înainte de Revoluție

Timişorenii au la dispoziţie câteva ştranduri unde să se răcorească în vara aceasta, iar o opţiune preferată de mulţi bănăţeni este şi o scurtă excursie spre Ungaria, ţara vecină având mai multe ştanduri şi aqua-park-uri în apropierea graniţei cu România.

Pe vremea comunismului, mai toate fabricile și-au creat baze de agrement, majoritatea ștrandurilor fiind înșiruite pe malul Begăi. Cele au fost însă și ștrandul Termalul, cât și ștrandul UMT.

Dar cel mai popular ștrand din Timişoara socialistă a fost Tineretului, aflat la ieșirea din oraș, spre Lugoj. A fost o veritabilă oază de relaxare. Ștrandul Tineretului a fost construit la începutul anilor 60, prin muncă voluntară.

Proiectantul ștrandului a fost Gheorghe Gârleanui, care a realizat proiectele și pentru hotelurile Continental și Timișoara.

Puțină lume știe că în locul ștrandului erau mai multe gropi mari, pentru că se scotea pământ pentru cărămizi de argilă.

„Am văzut că avem acest teren mare aici, ce ar fi să amenajăm ceva. A apărut ideea ca în aceste gropi să se aducă apă din Bega, prin conducte, şi să facem un ştrand mare. În zonă curge şi pârâul Behela, care se varsă în Bega. Aşa că am gândit un sistem de recirculare a apei, din Bega ajungea în lac, iar de aici în Behela şi din nou în Bega. Să nu fie apă stătută în lac. S-a făcut o ridicare topo şi un studiu, alături de un profesor de la Hidrotehnică. Am găsit soluţia, am realizat o insulă, am pus trambuline, cabine, o zonă cu alimentaţie publică. Ideea era să fie ceva frumos. Pentru copii am făcut un bazin separat. Au fost antrenate intreprinderile din Timişoara, se făcea muncă voluntară, nici eu nu am fost plătit. Era o chestie naivă şi plină de avânt”, a povestit arhitectul Gheorghe Gârleanu.

După Revoluția a mai funcționat o vreme ștrandul, dar apoi a fost concesionat unei firme care a promis reamenajarea întregului spațiu. În urma unei investiții de 4 milioane de euro s-a născut Aqua Arena, unde se află azi cel mai mare bazin de înot din Timișoara.

Doar că în exterior nu s-a mai făcut nimic. Mulți ani aici s-au desfășurat expozițiile chinologice, în 2008 a fost și un memorabil concert cu Jose Carreras. Și cam atât.

