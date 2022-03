Cum se îmbogățesc politicienii cu acceptul Primăriei Timișoara

Marți, 15 martie, în ședința Consiliului Local Timișoara intra pe ordinea de zi un punct referitor la scoaterea la licitație a spațiului deținut de primărie pe strada Alba Iulia nr. 2. Chiriașul care avea contract până pe 28 februarie, însă, nu a eliberat spațiul și a cerut prelungirea înțelegerii existente. Vorbim de firma deținută de Cornel Mircea Sămărtinean, fost deputat PMP. Scandalul a fost alimentat de faptul că societatea respectivă subînchiriase la rându-i spațiul. Astfel, plătea 15 și primea 52 euro/mp.

În ședință au luat cuvântul, în favoarea pornirii licitației, în ciuda presupuselor impedimente, useriștii, cea mai vocală fiind Paula Romocean, lider de grup. Pe de altă parte, au cerut regândirea procedurii Cosmin Tabără (PNL), Radu Țoancă (PSD) și Roxana Iliescu (PRO România). Ulterior, aceasta din urmă și-a detaliat punctul de vedere pe rețelele de socializare. La o săptămână de la acea ședință, pe 22 martie, a ieșit și primarul Dominic Fritz cu un atac pe Facebook la adresa „cunoscutului politician local”, fără să-i dea numele, care ar fi făcut aproximativ 1.500 de euro pe lună din aceste înțelegeri.

„În 2001, Primăria Timișoara închiriază un spațiu comercial din zona ultracentrală a orașului, mai exact pe str. Alba Iulia, unei firme deținute de un cunoscut politician local (Sămărtinean – n.r.). În 2016, firma politicianului cere acordul primăriei să subînchirieze acest spațiu. Și îl primește. Legal, decizia ar fi trebuit să treacă de votul Consiliului Local, dar mai-marii zilei au decis să nu se mai încurce cu astfel de detalii. Astfel, totul a fost făcut pe șest, pe semnătura administratorului public de atunci și în baza acordului Comisiei pentru spații cu altă destinație”, scrie primarul.

Acesta detaliază: „Firma politicianului plătește primăriei o chirie lunară de 580 de euro, iar subînchirează micului antreprenor local care chiar folosește spațiul cu suma de 2.000 de euro plus TVA/lună. De patru ori mai mult. Fără să miște un deget. Mai mult, în contractul de închiriere făcut între primărie și firma politicianului este scris negru pe alb că suprafața acestui spațiu este de 38,74 mp. Am cerut remăsurarea lui și, surpriză, suprafața reală este de 45,52 mp. Prin această «mică eroare», firma politicianului a țepuit primăria cu 100 de euro pe lună. Pare puțin, dar pe an asta înseamnă 1.200 de euro”.

În continuare, Fritz extrapolează: „Sunt sigur că nu este singura afacere de genul. Și poate veți înțelege și de ce unii consilieri locali mă atacă de fiecare dată când vrem să punem ordine în actele primăriei. O fac cu ardoarea luptătorilor pentru «antreprenorii locali», dar de fapt apără doar niște interese particulare. În ultima ședință a Consiliului Local Timișoara, în ciuda opoziției unora, a trecut un proiect de hotărâre prin care scoatem la licitație închirierea acestui spațiu. În acest mod asigurăm șanse egale pentru orice firmă să închirieze un spațiu în zona centrală și pentru bugetul local să obținem un preț în conformitate cu realitatea pieței”.

Vă amintim că, în urmă cu o săptămână, Cornel Sămărtinean ne declara că firma sa are dreptul să îi fie acordată prelungirea de contract pentru că a respectat toate cerințele contractuale. Tot acesta spunea, în legătură cu prețul, că doar s-a conformat tarifelor stabilite prin hotărâre de Consiliu Local. Cât despre subînchiriere, acesta nu înțelege de ce contează acest aspect, din moment ce nu îi este interzisă această acțiune. Până să fie luată o decizie de instanțele de judecată, concluziona Sămărtinean, „contractul merge înainte”.

Și Roxana Iliescu, de asemenea, critica „foarte buna” pregătire juridică a colegilor ei useriști. Aceasta arăta că nu există proces verbal de predare-primire și că, până la pornirea licitației, este nevoie de o hotărâre definitivă de evacuare a acestuia. În plus, și consilierul local PRO România amintea că chiriașul pornise o acțiune în contencios-administrativ.

Comentarii

comentarii