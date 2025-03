Cum vrea USV Timișoara să digitalizeze agricultura și protecția mediului!

Facultatea de Agricultură din cadrul Universității de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara are în derulare, în perioada 10 – 14 martie 2025, Programul Intensiv Mixt – “DIGITALIZATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE”.

Acest proiect se derulează în parteneriat cu Universitatea Josip Juraj Strossmayer din Osijek, Universitatea de Științe Aplicate din Križevci, ambele din Croația, și Universitatea South Bohemia – České Budějovice, din Republica Cehia.

Studenților care reprezintă universitățile menționate li se vor alătura și cei care fac parte din programul Erasmus+ incoming, de la Universitatea Ahmadu Bello, Zaria, Nigeria și de la Universitatea din Novi Sad, Serbia, care urmează cursuri la USV Timișoara.

Programul “DIGITALIZATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE” își propune să abordeze aplicarea digitalizării și a protecției mediului în agricultură și reunește studenți și cadre didactice din universitatea noastră și din străinătate pentru a explora modul în care tehnologiile și instrumentele digitale pot optimiza practicile agricole, reduc impactul asupra mediului și promovează sustenabilitatea.

Printr-o combinație de sesiuni pregătitoare online, workshop-uri și activități de teren, participanții vor dobândi experiență practică folosind instrumente digitale precum sistemele de informații geografice (GIS), teledetecția și analiza datelor, încurajând în același timp înțelegerea practicilor agricole durabile. Prin integrarea cunoștințelor teoretice și a aplicațiilor practice, acest program aspiră să creeze un cadru multidisciplinar pentru a aborda provocările agriculturii moderne și pentru a dota viitorii profesioniști cu abilități și competențe necesare într-o economie competitive – a explicat prof.univ.dr. Laura Șmuleac, prodecan relații internaționale din cadrul Facultății de Agricultură USV Timișoara.

Comentarii

comentarii