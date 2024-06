Cursa Rățuștelor pe Bega 2024 a avut loc, sâmbătă, pe ploaie

Chiar de Ziua copilului. Cursa Rățuștelor pe Bega 2024, cel mai cunoscut și îndrăgit proiect realizat de Rotaract Club Timișoara, a început extrem de spectaculos, sâmbătă 1 iunie, la ora 17.00, de la podul Mitropolit Andrei Șaguna din Timișoara.

Era o vreme foarte frumoasă, cu soare strălucitor, de aceea cele două maluri ale Begăi erau neîncăpătoare. Timișorenii cu mic cu mare au venit îmbrăcați ca de vară, fără să se gândească ceea ce ar putea apărea.

Cursa rățuștelor a început la ora fixă, dar când lumea era cu răbdarea întinsă la maxim, chiar când năzdravanele rățuște erau la trei – patru metri de finiș a început o ploaie neașteptată, și toată lumea a fugit sub pod, la adăpost. Oricum, ploaia a ținut maxim 30 de minute și soarele a revenit pe cer, iar rățuștele așteptau și ele grămadă la linia de sosire.

Evenimentul ajuns la cea de a XV-a ediție a decurs foarte bine, în afară că a apărut ploaia, și a fost reușit și in acest an. Ca în fiecare an, cursa caritabilă a fost organizată de clubul Rotaract Timişoara, în colaborare cu cluburile Interact, Rotaract şi Rotary din oraş, în vederea susținerii unei cauze locale.

”Tema ediției din anul 2024 a Cursei Rățuștelor pe Bega este reprezentată de sănătate. Cu fondurile strânse în cadrul ediției de anul acesta vom achiziționa un Tonometru portabil cu tehnologie de ultimă generație. Acest dispozitiv medical va fi utilizat pentru consultarea oftalmologică gratuită a elevilor din mediul rural din județul Timiș. Aceste consultații vor permite identificarea și tratamentul afecțiunilor oftalmologice în stadii incipiente, oferindu-le copiilor șansa unei vieți cu o vedere sănătoasă. În urma diagnosticelor, vom achiziționa ochelari de vedere pentru elevii care vor avea nevoie și totodată le vom explica cum pot avea grijă de sănătatea ochilor lor”, este mesajul tinerilor rotarieni.

Tonometrul portabil va fi donat către Clinica de Oftalmologie din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, astfel încât întreaga comunitate locală să poată beneficia de acesta. Acest dispozitiv medical este unul de bază și esențial în orice consult oftalmologic. Tonometrul ocular este un dispozitiv medical specializat în măsurarea presiunii intraoculare. Cu ajutorul acestuia doctorul poate să stabilească dacă pacientul (copil/adult) este sau nu expus mai multor afecțiuni, cum ar fi: hipertensiunea oculară, uveita, corioretinita seroasă, glaucom (boală care poate duce la pierderea vederii dacă nu este tratată în mod corespunzător).

Ediția din acest an nu s-ar putea concretiza fără susținirea sponsorilor campaniei: Porsche Engineering, AGASI, SAR Security, Rotary Club Timisoara, Clear View Media, Centrul Medical Orthopedics, BWines, West City Radio, Tramonto Cabin, CODRU Festival, Supreme Bikes Timisoara, 50 Stars Beauty Studio, Yuhuu Land, Al Cab Piese Auto, Chilli Marketing, Camelia Chirilă – nutriție și dietetică, Iulius Town, Kartoffel, D’arc pe mal, Policlinica Bastion, El Burrito, Timisoara Music Awards, Escape Games Arena.

Seriile câștigătoare vor fi anunțate pe paginile cluburilor rotaract de facebook și instagram.

