Cursuri pentru manageri și persoanele care activează în resurse umane

La Primăria Lugoj va avea loc vineri, 31 august, începând cu ora 12, un un eveniment de informare în cadrul proiectului “PRO Vest – Învață să fii PROfesionist” – SMIS 118399, în regiunea VEST, care vizează organizarea de activități de formare profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor care activează în resurse umane. Obiectivul proiectului este de a promova metode și practici de management organizațional, antreprenoriat și management al resurselor umane, cu scopul îmbunătățirii abilităților profesionale ale angajaților și antreprenorilor care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, așa cum sunt ele enunțate în Strategia Națională pentru Competitivitate. În cadrul proiectului vor fi formate profesional un număr de cel puțin 505 persoane, fiind organizate cursuri de formare certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) pentru manageri la toate nivelurile și angajați din departamentele de Resurse Umane. Cursurile disponibile pentru solicitanți sunt: curs de formare în ”Competențe antreprenoriale”; curs de formare în ”Manager inovare”; curs de formare în ”Antreprenor în economia socială”; cursuri de business coaching; cursuri acreditate de Project Management Institute (PMI); cursuri „mini MBI” (Master of Business Administration); curs de formare în ”Manager Resurse Umane”; curs de formare în ”Inspector Resurse Umane”. Pentru a fi eligibili participanții trebuie să întrunească următoarele condiții: să desfășoare activități în unul dintre județele din regiunea Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș); să lucreze în cadrul unei firme/companii care își desfasoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020; să ocupe o poziție de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager departament, manager proiect, manager linie etc.); să lucreze în departamentul de resurse umane sau să fie antreprenor (persoană care își gestionează propria afacere, în cadrul căreia are două calități: asociat și administrator). Prin intermediul acestor evenimente organizatorii se adresează angajatorilor care intenționează să-și adapteze activitatea, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, subliniind oportunitățile de care pot beneficia prin intermediul proiectului. Campaniile de conștientizare au și rolul de identificare a întreprinderilor care își desfășoara activitatea/intenționează să își adapteze activitatea în domeniile vizate prin proiect, din rândul cărora se va face ulterior și selecția întreprinderilor în vederea includerii în acțiunile vizate prin proiect: sprijin prin formarea profesională a angajaților și pentru introducerea de metode/instrumente/practici standard de management al resurselor umane/condiții de lucru îmbunătățite, dar și pentru elaborarea/revizuirea de planificări strategice pe termen lung. De asemenea, se va încuraja și crearea unui parteneriat sub forma unei Rețele de Sprijin Local (RSL) pentru sectoarele economice cu potențial competitiv și domeniile de specializare inteligente, în cadrul cărora angajatorii din domeniile vizate prin proiect să își poată oferi sprijin reciproc și să se asigure schimbul de bune practici sau chiar schimbul de experiență între aceștia (oportunități de networking) în vederea asigurării de măsuri de sustenabilitate a proiectului. Proiectul este implementat de Smart Integration SRL și finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și vizează formarea profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor care activează în resurse umane.

