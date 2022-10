Curtea de Arbitraj a PNL a confirmat excluderea din partid a lui Raul Ambruș

Curtea de Arbitraj a Partidului Național Liberal a anunțat că a luat decizia în ceea ce privește excluderea lui Raul Ambruș din partid. Acesta contestase decizia, dar excluderea a fost confirmată și de acest partid.

Organismul intern de rezolvare a litigiilor a notificat filiala PNL Timiș cu privire la soluționarea recursului depus de Raul Ambruș, ales pe listele PNL în Consiliul Local Timișoara la alegerile locale din septembrie 2020 și exclus din PNL Timiș în luna noiembrie 2021. În baza probatoriului administrat în cauză. Curtea de Arbitraj a respins recursul ca nefondat, iar decizia este definitivă.

Conform anunțului, faptele reținute au fost probate și, în plus față de acestea, Raul Ambruș nu a contestat anunțul public de înființare a Platformei Liberal Conservatoare, platformă politică dizidentă față de PNL, motiv suficient per se pentru pierderea calității de membru al PNL. Decizia de excludere din PNL a fost luată în urmă cu aproape un an, în urma nerespectării hotărârilor partidului, Raul Ambruș având o poziție ostilă în permanență față de proprii colegi și refuzând dialogul politic cu conducerile PNL Timișoara și PNL Timiș.

“Curtea de Arbitraj a PNL a reiterat ceea ce PNL Timiș a decis în urmă cu un an: Raul Ambruș nu mai este membru al acestui partid și nu reprezintă PNL în Consiliul Local Timișoara. Nici nu poate reveni, cu atât mai mult după crearea unei alte platforme politice cu care s-a predat total în fața administrației USR, în detrimentul interesului cetățenilor. Dacă ar fi un om de onoare, și-ar asuma și o demisie din Consiliul Local Timișoara”, a declarat președintele PNL Timiș, Alin Nica.

