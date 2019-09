Curtea de Conturi a dat verdictul: modernizarea Stației de epurare Lugoj-Jabăr nu a fost efectuată

Primăria Lugoj nu a finalizat procesul de punere în funcțiune a Stației de epurare de la Jabăr. Curtea de Conturi a constatat că recepția finală a lucrării „Modernizare Stație de epurare Lugoj-Jabăr” – un obiectiv de investiții pentru modernizarea și retehnologizarea căruia s-au cheltuit peste 5 milioane de euro – nu a fost efectuată, iar stația de epurare nu a fost predată spre exploatare Primăriei Lugoj. „În urmă cu aproape trei ani de zile, alături de regretatul Marius Martinescu, am solicitat în calitate de consilieri locali, toate documentele aferente investiției “Modernizare Stație de epurare Lugoj (Jabar)”, pentru a afla care este stadiul lucrărilor, dar mai ales pentru a afla de ce această investiție nu funcționează. Am constatat atunci cu stupoare că dimensiunile dezastrului ecologic și nenumăratele ilegalități care au condus la situația în care ne aflăm și astăzi nu pot fi transpuse în cuvinte, iar de multe ori nici în imagini. Totul părea de necrezut, chiar dacă aveam documentele în fața ochilor, iar declarațiile oficiale ale celor care se fac răspunzători de acest dezastru veneau să infirme ceea ce scria negru pe alb în documentele oficiale. Am fost la fața locului de mai multe ori și de fiecare dată am constatat același lucru. Acela că Stația de epurare nu funcționează! Am sesizat atunci Curtea de Conturi, iar astăzi, în sfârșit, a venit și confirmarea că am avut dreptate. Verdictul Curții de Conturi este acela că Primăria Lugoj nu a pus niciodată în funcțiune Stația de epurare, iar pentru a acoperi acest lucru, Meridian 22 a executat lucrări ilegale și a cheltuit la fel de ilegal banii societății. Inspectorii Curții de Conturi au constatat că recepția finală a lucrării “Modernizare Stație de epurare Lugoj (Jabar)”, executată în baza Contractului 28067/27.04.2009 încheiat cu firma Confort SA, nu a fost efectuată. Mai mult, Primăria Lugoj nu a putut pune la dispoziția inspectorilor documentele legale din care reiese faptul că a fost finalizat procesul de punere în funcțiune a Stației de epurare. Același document mai arată, dacă mai era nevoie, faptul că indicatorii privind calitatea apei epurate nu pot fi respectați atâta timp cât nu funcționează toate cele trei trepte ale Stației de epurare. Curtea de Conturi mai arată că, în conformitate cu Caietul de sarcini, îndeplinirea de către operator (n.r. Meridian 22 SA) a parametrilor se va solicita după punerea în funcțiune a Stației de epurare de către Primăria Municipiului Lugoj. Acest lucru arată că vinovatul principal de poluarea râului Timiș, prin nepunerea în funcțiune a Stației de epurare, este Primăria Lugoj în calitate de proprietar și beneficiar al acestei investiții care nu a fost finalizată, deși lucrările au început în anul 2009. Inspectorii Curții de Conturi mai arată și faptul că o parte din vină aparține societății Meridian 22, care avea obligația să preia în administrare întreaga investiție și nu doar exploatarea părții mecanice, așa cum s-a întâmplat în realitate. Pe lângă asta, societatea Meridian 22, din dorința de a acoperi faptul că anumite lucrări nu au fost executate de firma care a câștigat licitația, a executat ilegal în regie proprie, folosind sume de bani și proprii angajați ai societății, mai multe lucrări la treapta biologică, care nu a fost pusă în funcțiune și nu a fost predată de către Primaria Municipiului Lugoj spre exploatare, așa cum prevede Caietul de sarcini și Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Astfel, în contabilitatea societății au fost înregistrate facturi în valoare de 36.951,30 lei, bani cheltuiți ilegal pentru materiale, piese de schimb și aparatură de măsurare a debitului de apă. Sumele trebuie recuperate de societatea Meridian 22 SA de la Primăria Lugoj. Toate acestea au fost descoperite, însă mai există și alte nereguli și ilegalități cu iz penal de care se ocupă instituțiile abilitate ale statului”, a anunțat consilierul lugojean Liviu Brîndușoni.

