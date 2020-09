Cutremur de suprafaţă în Timiș

În ziua de 14 Septembrie 2020, la ora 00:32:01 (ora locală a României), s-a produs în BANAT, județul TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 3km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42km S de Timisoara, 85km NE de Belgrade, 86km NE de Zemun, 90km S de Arad, 107km E de Novi Sad, 127km SE de Szeged, 194km S de Oradea, 234km N de Nis, 235km V de Sibiu, 236km NV de Craiova

Contactul intre Depresiunea Panonica si orogenul Carpatic se intinde in intregime de-a lungul granitei vestice a Romaniei.

Distributia seismicitatii indica existenta a doua arii active, relativ distincte: Banat, la sud si Crisana-Maramures, la nord, desi diferente tectonice sau geostructurale intre cele doua zone nu au fost puse in evidenta.

Seismicitatea zonei Banat se caracterizeaza prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fara sa depaseasca Mw 5.6. Socurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvente de replici, apar grupate in timp (in ferestre de cateva luni).

In contrast cu mecanismele focale observate in aria avanfosei Carpatilor (cu exceptia zonei crustale Vrancea) si in Carpatii Meridionali, unde falieri inverse nu au fost puse in evidenta, aici falierile inverse si alunecarile laterale sunt predominante. Ele contureaza un camp regional de compresie orizontala pe directie E-V, in concordanta cu un model aproximativ radial al regimului extensional din Bazinul Panonic (Grunthal and Stromeyer, 1992), care implica compresie pe directie E-V la est de bazin, in regiunea intra-Carpatica.

