Cutremur la DIICOT! Un judecător de la Curtea de Apel Timișoara a exclus din dosarul devalizării Stațiunii Băile Herculane toate interceptările și celelalte probe obținute cu sprijinul SRI

Judecatorul Florea Marinel Dumitru, de la Curtea de Apel Timisoara, a provocat un adevarat cutremur prin birourile procurorilor DIICOT Caras-Severin, care au coordonat ancheta in cazul devalizarii Statiunii Baile Herculane si au trimis in judecata nu mai putin de 35 de inculpati.

Printre acestia se afla nume grele ale vietii publice, din trecut si prezent, precum fostul deputat PSD Iosif Armas, executorul judecatoresc Gheorghe Brad, fost procuror DIICOT, Monica Mihu, fosta sotie a lui Remus Borza, actual consilier al premierului Nicolae Ciuca, fostul deputat Ion Tabugan, fostul viceprimar al Caransebesului, Ilie Iova, fostul sef al PRM Baile-Herculane, Mihail Cionca, avocatul Istrate Rusu si altii.

La termenul din 29.11.2022, judecatorul de la Curtea de Apel a desfiintat, practic, atat ancheta, cat si rechizitoriul la care procurorii din Caras-Severin au lucrat cativa ani, provocand aplauze la scena deschisa in randul inculpatilor si avocatilor angajati in dosar.

„Admite cererile si exceptiile invocate de inculpatii Andritoiul Adrian Petru, Armas Iosif, Adamescu Gavrila, Iova Ilie, Fiat Adrian-Claudiu, Cionca Mihail, Costea Valentin, Samson (fosta Savu) Mariana-Valentina, Mihu (fosta Borza) Monica Angela, Oprea Victorita, Raiescu Filip jr., Hrelescu Beatrice-Astrid, Raiescu Stana Paraschiva, Armas Anastasia, Armas Iancu, Adamescu Anisoara, Patrus Icoana, Muntean Pavel, Golopenta Ion-Mircea, Sima (fosta Sima-Pinteala) Ion, Hrelescu Iancu, Marescu Dorin, Armas Ion, Picon S.A., SC Argirom International S.A., Gavrilescu Alexandru, Rusu Istrate, Brad Gheorghe, Ghita Marius-Cristian, Dumitrache Mioara, Dumitru Vasile, Tabugan Ion, Timonea Mihai si Raiesc Filip sr., precum si exceptiile invocate din oficiau.

Cu aplicarea Deciziilor Curtii Constitutionale nr. 51/2016 si 22/2018, constata nulitatea tuturor supravegherilor tehnice existente in cauza (administrate in cauza sau preluate din alte dosare), obtinute cu sprijinul Serviciului Roman de Informatii, si dispune excluderea lor fizica din dosarul cauzei.

Excluderea se va intinde si asupra mentiunilor din rechizitoriu, precum si din actele procedurale existenta la dosarul cauzei, care nu redau strict numai interceptarile”, se mentioneaza in Incheierea – camera preliminara.

De asemenea, judecatorul a dispus inlaturarea neregularitatilor din actul de sesizare, obligand parchetul la „refacerea actului de sesizare al instantei fara a face referiri la interceptari ca probe sau mijloace de proba si totodata va lasa la dosarul cauzei actele procedurale, care nu se refera strict numai la redarea interceptarilor in extras, eliminand din acestea referirile la interceptari ca probe sau mijloace de proba”.

Practic, rechizitoriul va fi refacut sub aspect material, de catre parchet, cu respectarea limitelor initiale ale investirii instantei, iar exemplarul refacut va inlocui fizic rechizitoriul existent.

Potrivit procurorilor DIICOT, in perioada 2007 – 2016, a fost constituit si a actionat un grup infractional organizat cu scopul de a decapitaliza o societate comerciala din orasul Baile Herculane, prin scoaterea activelor/ bunurilor din patrimoniul acesteia in dauna creditorilor reali si, totodata, insusirea in folosul membrilor grupului a sumelor de bani obtinute.

Prin activitatea infractionala a celor 35 de inculpati, acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, delapidare cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor, inselaciune, abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, sustragere de sub sechestru, violare de domiciliu, distrugere, santaj, divulgarea informatiilor secret de serviciu sau nepublice si fals in declaratii, s-ar fi fost cauzat un prejudiciu in cuantum de 123.325.726 lei.

Deocamdata, DIICOT Caras-Severin a refuzat sa refaca rechizitoriul si au contestat Incheierea pronuntata de Curtea de Apel Timisoara. Verdictul final va fi dat de Inalta Curte de Casatie si Justitie, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii