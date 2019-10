Cuvinte emoționante ale lui Răzvan Ristin după moartea tatălui său: „Din păcate asta a fost… Te voi iubi veșnic tati!”

Lumea fotbalului din Arad, comunitatea din Felnac și nu numai, prietenii și cei care l-au cunoscut pe Dan Ristin sunt încă șocați de vestea că acesta a fost găsit mort sub acel pod peste Mureș care leagă Pecica de Sâmpetru German.

Suspiciunile încă rămân, mai ales că nu a venit nici un comunicat oficial de la Institutul de Medicină Legală sau din partea organelor de anchetă dacă Dan Ristin s-a sinucis, a fost „ajutat” să o facă sau chiar a fost ucis, aruncat de pe acel pod.

Fotbalist la UTA, la grupa antrenată de Dinu Donca, toți cei care îl cunosc spun că Răzvan ar putea avea un viitor minunat în fotbal. „Sperăm să nu fie afectat atât de tare încât să renunțe”, spun părinții colegilor lui Răzvan. Fiul lui Dan Ristin a fost campion național alături de colegii săi în urmă cu patru ani după o finală câștigată la lovituri de departajare în fața celor de la Academia Hagi.

Răzcan, fiul lui Dan Ristin, a postat un mesaj emoționant pe Facebook la o zi după moartea tatălui său: „Ai fost și vei fi in continuare un model pentru mine demn de urmat in viața.Nu te voi dezamagi niciodată și voi lupta in continuare pentru visul meu pentru ca știu ca asta ți-ai fi dorit si tu,te iubesc și te voi iubi veșnic tati!”.

Dan Ristin era și tatăl unei fete, Anca, studentă la University of Essex, în Anglia.

Cluburile Victoria Felnac, al cărui președinte a fost și Atletico Arad au postat și ele mesaje de condoleanțe. Clubul din Felnac va reveni și cu detalii privind înmormântarea, scrie specialarad.ro.

