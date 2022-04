Dan Diaconu: „Fake news” și victimizări, în loc de măsuri concrete la amenzile primite

În ultimele zile, administrația Fritz ar fi fost ținta unor „fake news”, cel puțin așa reclamă reprezentanții ei. Probabil cel mai discutat subiect a fost cel al concertului de manele care era programat să se desfășoară în luna mai la Filarmonică. Deși pe pagina de Facebook a primăriei se arunca fără prea multe explicații sintagma „fake news”, ulterior au ieșit la iveală și alte detalii: organizatorul a primit acordul verbal al administratorului Filarmonicii, însă nu și cel scris al directorului Ovidiu Andriș. Că l-ar fi primit sau nu și pe acesta, dacă nu ieșea scandal, nu putem ști.

Vineri, 15 aprilie, fostul viceprimar Dan Diaconu face o analiză a „fake news”-urilor și victimizărilor din ultima perioadă, incluzându-le aici și pe cele legate de controlul CJPC și de Horticultura, și ajunge la concluzia că scandalul legat de spectacolul de manele nici măcar nu ar fi cel mai important. De altfel, și prefectul Mihai Ritivoiu explica miercuri că primarul oferă informații false referitoare la controlul CJPC doar pentru a da bine pe Facebook. Și acestea nu sunt singurele amenzi primite în ultimul timp de primărie.

Diaconu, la rândul său, vorbește de aceste sancțiuni: „Primăria a fost amendată, din nou. De câte ori, am încetat să mai număr. Amenda a fost pusă pe seama «unui gard care a căzut sub greutatea plantelor în 2016». 10 cuvinte, o mulțime de minciuni asumate, sau poate asta i se comunică domnului primar, ceea ce e și mai grav. Gardul de la Parcul Copiilor nu a căzut sub greutatea niciunor plante. Gardul de la Parcul Copiilor a fost desființat în cadrul proiectului, apreciat de timișoreni, de renunțare la împrejmuiri în jurul parcurilor, acolo unde e posibil. (…) În locul acestui gard, dar și în zona dinspre Bega, s-a montat unul de dimensiuni mult mai mici, dar care asigură protecția către strada, respectiv către râu. Înțeleg că gărdulețul dinspre Michelangelo nu mai este acolo și ca atare ați fost sancționat”.

O altă amendă a venit și de la Garda de Mediu pentru lipsa registrului spațiilor verzi. Conducerea primăriei reclama faptul că acest registru nu a fost făcut nici de fosta administrație, timp de opt ani. Diaconu, din nou, spune că situația este mai nuanțată, chiar „amicii” primarului fiind cei care au pus bețe în roate unei inițiative de acum cinci ani. Fostul viceprimar vine și cu argumente care să susțină ideea că grija actualei administrații pentru spațiile verzi este doar de fațadă. Iată explicațiile lui Diaconu:

„Povestea acestui registru e și mai frumoasă și ar trebui să o știți direct de la persoana angajata în domeniul «grădinăritului» și pentru care Agenția Funcționarilor Publici v-a deschis litigiu. Dacă nu v-a spus-o, v-o povestesc eu. În urmă cu 5 ani, primăria a finalizat registrul PARȚIAL al spațiilor verzi, însemnând cartografierea în format GIS a tuturor parcurilor și scuarurilor. Registrul cuprindea toți arborii, cu coordonate GPS și toate detaliile legate de specie, vârstă, suprafețe de spațiu verde, etc. A fost o munca deloc ușoară, care urma să fie continuată cu aliniamentele și celelalte spații. În condițiile contractuale de atunci și în limita de timp existentă asta s-a putut face. Registrul parțial a fost atacat în instanță de bunii dvs. prieteni și susținători de la ASOP pe motiv că e incomplet – evident că era, doar așa îi era și denumirea. După doi ani și jumătate, în care litigiu fiind nu s-au mai putut continua lucrurile, au și reușit să îl anuleze. Ca asta a împiedicat primăria să acceseze bani europeni pentru spații verzi, nu mai contează atât de mult, ei au fost redistribuiți către alte proiecte câștigate atunci și care acum fac parte din «viziunea» dvs.

Am luat-o de la capăt și v-am lăsat la plecare bani în buget și 90% din caietul de sarcini realizat pentru un nou registru. Și am avut la rândul nostru controale de la Garda de Mediu, dar am avut ce arăta ca progres. Problema dvs. este că de atunci (acuș doi ani) și până acum nu ați mai făcut nimic. De aproape doi ani, periodic, aflăm ca lucrați cu «echipa de specialiști» la caietul de sarcini. Si probabil veți mai «lucra» încă alți doi, iar din șase în șase luni veți primi amenda.

În încheiere câteva lucruri pe care fie nu le-ați aflat până acum, fie ați uitat să le spuneți publicului larg, dar și câteva considerații despre «grija față de spatiile verzi». Vi le spun în speranța, chiar mică, că veți schimba această situație:

Horticultura este o societate comercială deținută de Municipiul Timișoara, dar care nu face lucrări de capul ei, ci în baza comenzilor din Primărie, indiferent de cine e condusă. Cu alte cuvinte, căutați vinovații în altă parte;

Parcul Civic ar fi trebuit finalizat de aproape un an, el arata asa cum arata;

E primul an în care în feed-ul meu, cel puțin, nu am mai văzut decât extrem de rar, poze ale oamenilor cu parcul Justiției, la înflorirea lalelelor. Oare ar trebui să vă pună pe gânduri?;

Spatiile din scuarurile și zonele din amenajarea din centru, cele pe care nu am mai reușit să le gazonăm înainte de alegeri, au rămas «pârloagă» – Dex: Pârloagă = Ierburi crescute pe un teren arabil necultivat;

Take Ionescu, Simion Bărnuțiu, Brătianu și multe alte zone sunt «lanuri de păpădii»;

La proiectul de modernizare a parcului Copiilor ați renunțat și ați pus în loc nimic;

Nu exista nici măcar un minim proiect de reamenajare a vreunui parc, sau spațiu verde in aproape doi ani;

Registrul spațiilor verzi este în continuare o cerință obligatorie pentru orice proiect european de regenerare urbană, sau intervenție pe terenuri degradate”.

Comentarii

comentarii