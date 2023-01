Dan Negru, despre scandările xenofobe ale oltenilor: „Pe lume există și cirezi de imbecili!”

Scandările xenofobe ale suporterilor craioveni de la meciul de fotbal cu Sepsi OSK, de la Sfântu Gheorghe (meci întrerupt de arbitru în minutul 25), continuă să facă valuri în România. Vedeta de televiziune Dan Negru îi face imbecili cu minte îngustă pe oltenii care s-au împotriva ungurilor.

„Diversitatea etnică din Timișoara m-a ajutat în viață. Nu am făcut nicio deosebire între tanti Marika, vecina mea unguroaică și tanti Greta, nemțoaica de peste drum. Și pe România diversitatea etnică a ajutat-o în viață! De asta scandalul de la meciul Sepsi-Craiova întrerupt din cauza scandărilor xenofobe nu are treabă cu “tensiunea ajunsă la cote maxime” cum zic televiziunile. Are de-a face cu prostia unor suporteri cu mintea îngustă. Pe lume există și cirezi de imbecili! Ăștia nu trebuie să fie plătiți nici de unguri, nici de americani sau de ruși. Sunt pur și simplu proști! E tare simplu”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Pe de altă parte, Dan Negru, un specialist al audiențelor TV, nu înțelege de plătesc televiziunile sume uriașe de bani pentru a transmite Liga 1, în condițiile în care cele mai multe meciuri nu interesează pe nimeni.

„Mie altceva mi se pare complicat de înțeles la fotbalul românesc difuzat de televiziuni. Cum de plătesc televiziunile 28 milioane de euro/an deși la ce fotbal se joacă, echipele ar trebui să dea bani ca să se vadă la tv. Sistemul pay per view nu există și audiențele meciurilor de fotbal sunt minuscule așa că nu înțeleg cum își scot televiziunile banii dați pe un așa fotbal? Într-un sezon de Liga1 sunt vreo 268 de meciuri adică un meci Sepsi-Craiova sau Botoșani-Mioveni care are audiență mai mică decât un podcast oarecare de pe YouTube, costă 100 mii de euro ca drepturi tv. Mie-mi dă cu minus… Nem tudom!”, a adăugat Dan Negru.

