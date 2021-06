Daniel Cioabă, escrocul care a păcălit zeci de oameni că îi ajuta să obțină fonduri europene, scapă de pușcărie

Daniel Cioaba, individul care a pacalit zeci de oameni ca ii ajuta sa obtine milioane de euro din fonduri europene, a fost condamnat definitiv.

Curtea de Apel Timisoara a decis ca Cioaba sa fie condamnat la trei ani de inchisoare sub supraveghere, cu o luna mai mult decat a fost condamnat de judecatorii din Lugoj. Magistratii de la Curtea de Apel au admis apelul procurorilor lugojeni si au rejudecat dosarul. Cioaba Daniel a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani inchisoare sub supraveghere.

Sentinta definitiva vine la aproape trei ani de la comiterea faptelor. In toamna anului 2018, zeci de oameni pacaliti au protestat in fata politiei din Lugoj dupa ce au aflat ca au fost trasi pe sfoara si au platit o gramada de bani unui escroc. Politistii au strans plangerile si au facut mai multe perchezitii. In casa lui Cioaba, oamenii legii au descoperit o serie de stampile false ce ar fi apartinut mai multor institutii publice cu atributii in gestionarea fondurilor europene si chiar unor notari. Cioaba ar fi inselat zeci de oameni printre care politisti si preoti, dar si oameni simpli care au sperat ca vor primi sume importante de bani de la Bruxelles. Doar 15 dintre pagubiti au ales sa si depuna plangeri pentru a recupera banii.

Sursa: lugojinfo.ro

