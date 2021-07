Daniel Ploia, artistă, Timișoara: ”A fost ca o dramă! Sper ca viața noastră să revină la normal!”

Daniela Ploia, duminică 1 august, de la ora 14.00, vei participa ca invitată specială, alături de alți 11 artiști, plus încă 32 de interpreți de muzică folclorică, la a șasea ediție a Festivalul memorial „Virgil Stoian (Ghilă) 2021, organizat de Primăria și Consiliul Local Mănăștiur din județul Timiș. E primul tău spectacol, după teribila pandemie și izolare prin care am trecut cu toții mai mult de un an de zile?

Da, e primul meu spectacol, dar așa, din când în când, am mai avut botezuri și nunți, unde am mai fost invitată să cânt. Lumea e foarte nerăbdătoare, așteaptă spectacolul cu mare interes, iar eu – ca toți artiștii – mă bucur foarte mult că pot evolua pe scenă, după o lungă perioadă de izolare și spectacole interzise. Un spectacol e altceva. E mult mai multă bucurie.

În sfârșit, îți revii încet. Vei mai avea alte spectacole?

Da, o să mai fie. Urmează la Motru și la Hațeg. Superrr…!

Daniela Ploia, cât de mult te-a afectat pandemia ca artist?

Sufletește, enormmmmm…, dar și material, dar ne revenim. Acum sunt prețuri de pandemie, lumea, imediat cum te cheamă la eveniment, întreabă de preț! Cât ceri? Nu mai au bani oamenii. Mulți sunt în șomaj, dați afară de la serviciu, unități economice închise, restaurante în faliment, artiști disperați! E greu…! Am vorbit cu mulți tineri căsătoriți și mi-au zis că nu mai fac nuntă mare, că lumea e cam…. șomeră. Am sperat. Și sper ca să revină la normal viața noastră! Cred că am fost în depresie după un an de pandemie, crezând că nu voi mai cânta niciodată și ce voi face?! Cum suplimentez veniturile? Salariul pe care îl am unde activez nu mi-ar ajunge!

Așadar ai suferit mult dacă nu ai mai evoluat pe scenă?

Exact. Și cum trăiesc la un anumit nivel, ar fi greu fără să cânt. În plus îmi ajut familia și pe alții. A fost ca o dramă, dar după un an când mi-am dat seama că nu-i glumă. Primul an am mai avut resurse, m-am bucurat să stau mai mult cu familia, apoi sacul s-a cam golit și nu a fost bine. Începusem să cam disper, ce voi face?! A fost o perioada urâtă până am avut primul eveniment.

Până la urmă te-ai salvat ca artist?

Eu nu am făcut nimic! Dumnezeu așa a fost să fie, să fiu invitată la primul botez, părinții fiind olteni ai micuțului și piesa mea “Am băiat și am și față” pe care am postat-o live pe facebook, i-a făcut să mă întrebe dacă sunt liberă ca să cânt la botezul copilului lor…! Deci, Dumnezeu a făcut să mă salvez. Am conexiuni multe și facebook-ul cu micile live-uri mă ajută să fiu invitată la evenimente. În plus, nu cer un preț mare atunci când sunt invitată să cânt. E pentru toată lumea. Sunt accesibilă și spun oamenii că fac lumea să se simtă fericită atunci când eu evoluez pe scenă și cânt.

Acum ce speranțe ai, că pandemia s-a mai liniștit?

Am speranțe mari. Deja lumea pentru un eveniment chiar acceptă și restricțiile și au căpătat amploare nunțile, botezurile, dar și festivalurile sau zilele comunelor. Deja pot spune că aproape că s-a revenit la normal. Bine, noi artiștii cam toți am scăzut prețurile, înțelegem că mulți stau prost financiar, dar pentru a cânta publicului, eu, de exemplu, cânt și fără bani de multe ori. Pentru că îmi place să aduc bucurie oamenilor.

Dragă Daniela Ploia, ești o tânără artistă admirabilă, în plus, și foarte talentată, așa cum i-am auzit pe mulți spunând de tine…!

