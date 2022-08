Dansul ursului bănățean, între minciuna politică și adevărul cinegetic

Motto 1

”Eu fiind din Timiș, nu există urși. Dacă în ultimii 100 de ani s-au găsit urși în Banat, eu îmi dau demisia”, a spus Sorin Grindeanu la Euronews”.

Express de Banat, 3 august 2022

Motto 2

”Dansează ursul românesc, Oraşul râde şi petrece, Vuieşte-n chiot, urlă strada, Tot omul dă un ban când trece, Prin fața lui jucând parada./ Dansează ursul românesc, Prin nas i-au petrecut verigă, Şi tot mai mormăie urâtul, Mai mormăie dar nu prea strigă, Că-i trage cu veriga râtul./Dansează ursul românesc, Şi blânda fiară fioroasă, E mare ridicată-n labe, Prin blana-i numeri coaste slabe, Dar nu se lasă, nu se lasă./Dansează ursul românesc, De două mii de ani dansează, L-au prins de pui în miez de codru, Hei, codrul ăla-l tot visează Dar să mai scape nu e modru”.

Mihai Beniuc

Domnul Sorin Grindeanu, actualul ministru al transporturilor, a făcut, din nou, multe grimase, la un post de televiziune, când a motivat neterminarea autostrăzii Nădlac-Sibiu, invocând celebrele (vai!) tuneluri, ecoducte, pentru urși, acuzând implicit pe cei care apără urșii, ecologiștii carevasăzică. Știm cu toții, nu-i așa, cu ce partid simpatizează majoritatea ecologiștilor români. Tuneluri inutile, după domnia sa, pentru că în Banat nu mai există urși de 100 de ani! Ca să fie grimasa populistă și mai mare, domnul ministru plusează spunând că demisionează dacă cineva îi prezintă vreo dovadă privind existența urșilor, atenție, nu în prezent ci în ultima sută de ani!! Ne-o spune asta și în calitate de bănățean, de care face paradă de câte ori are ocazia. Dar bănățeanul ajuns, de data asta, ministru al transporturilor ne mai spune că bucata lipsă de autostradă se va construi cu ecoducte pentru urși: ”Ecoducte pentru urși, aşa e scris. Ăsta e proiectul, pe care trebuie să îl punem în aplicare… Eu nu contest tipul ăsta. Văd rostul lor, acolo unde e nevoie și dacă facem ecoducte pentru urși trebuie să existe urși. În Banat și Timiș nu există urși. Asta este situația, le construim” (Ziua de Vest, on line, 2 august). Adică cum, mă întreb și eu ca ”bănățanu” de bună credință, este un proiect greșit, pentru că nu există urși de 100 de ani în Banat? Domnia sa garantează cu demisia acest fapt, dar ne spune că proiectul merge mai departe! Urmându-și cursul firesc, românesc, licitație-contestație-relicitație-recontestație, hăt departe poate și execuție de către firme în disoluție, finalizare la paștele cailor, să nu zic al urșilor care, cică, nu mai există!

Dar ce a făcut, legat de chestiunea autostrăzii Nădlac-Sibiu, domnul ministru când a fost prim-ministru, și alte feluri de ministru prin guvernele României, când s-a discutat acolo sus, despre proiect? Nu pot să nu mă mir cum poate să nu fie contestat, ba chiar să fie și aplicat un proiect care este considerat greșit, atenție, de către persoana cea mai autorizată în domeniu, ministrul transporturilor, care, culmea grimaselor, afirmă că va continua proiectul!!! Vezi doamne, ”asta e situația, le construim”! Din două, una: există urși și trebuie construite ecoducte, sau nu există urși în Banat de 100 de ani și nu trebuie construite acele tuneluri, iar rușinoasa bucata lipsă din autostradă va fi terminată mai repede (eu, aici, nu am curajul să dau vreun termen…). Numai că au fost și sunt, încă, urși în Banat! I-am văzut personal, am vorbit cu vânători experimentați, care mi-au confirmat. (Drept dovadă, îi rog pe cititori să urmărească filmarea anexată articolului, efectuată lângă Băile Herculane, datând din 19 iulie 2022).

Deci ursul bănățean există, asemenea ursului românesc din minunata poezie a lui Mihai Beniuc, scrisă când mai era poet şi nu devenise nomenclaturist. Acest simbolic urs românesc, care „de două mii de ani dansează”, acum este îmbelciugat cu minciunile ciocoilor de azi. Atenție, chiar dacă mai mult mormăie şi nu prea strigă, pentru că prin nas „i-au petrecut verigă”, „blânda fiară fioroasă” este, totuși, ”mare ridicată-n labe” și deși ”prin blana-i numeri coaste slabe” ”nu se lasă, nu se lasă”!!! Adică rezistă, trăiește!

Nici noi, care știm că ursul bănățean nu a dispărut de pe aceste meleaguri, care am înțeles mesajul poeziei despre ursul românesc, nu ne vom lăsa vreodată înverigați de politicienii demagogi şi ipocriți care conduc azi România!!!!

P.S. Este evident că prin acest articol nu doresc să cer demisia cuiva, mai ales a unui bănățean, care sunt convins că vrea să facă lucruri bune pentru Banat și pentru România! Trăiască ai noștri! Dar să trăiască și ursul nostru bănățean, alături de ursul românesc!!!

Ce spune despre ursul filmat domnul Sorin Grindeanu:

”Eu am vorbit despre județul Timiș, despre bucata de 15 kilometri pe care numai reușim să o terminăm, doar pentru că nu avem ecoducte. În Timiș nu sunt urși, în Caraș – Severin, spre Oltenia, este posibil. Despre Timiș vorbeam când am spus Banat. În alte țări sunt semnalizate animalele, fără să aibă ecoducte. Alte țări și-au terminat de multă vreme autostrăzile, ce facem, mereu ne cramponăm de un gândac, de un animal, doar ca să demonstrăm cât suntem de ecologiști? Este foarte bine să iubim ecositemul, să ne arătăm atașamentul față de marele dar al lui Dumnezeu, dar Steinhardt a spus că Dumnezeu ne vrea buni, nu proști! Cred că este vremea să trecem peste metafore, alegorii, vreau să fac lucruri pentru țara mea, și da, știu că domnul prof. Sorin Pescariu are un ochi critic, dar a scris și articole laudative despre mine. Nu? Așa îmi amintesc, din vremea în care eram vice-primar al Timișoarei. Eu sunt recunoscător pentru tot, în viața publică fiind, am învățat că trebuie să accept și critica, și aprecierea. Doresc să terminăm autostrada. Mă implic serios pentru acest proiect!”

