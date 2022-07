“Datoria managementului unei firme este să transforme perioadele de criză în oportunități”. Interviu cu dr. ing. Ilie Vlaicu, director general Aquatim S.A.

Care este situația Timișoarei, în actualul context al caniculei, al crizei apei, comparativ cu situația generală?

Situația Timișoarei este bună și stabilă, pentru că alimentarea cu apă a orașului este asigurată din două surse. Astfel, circa 24% din apa potabilă provine din foraje de mare adâncime, situate în partea de est, sud-est și vest a orașului, și 76% din Bega. Faptul că avem mai multe surse de alimentare la dispoziție, pe care le putem gestiona în funcție de necesitate, reprezintă un mare avantaj.

Cât de mult anticipează AQUATIM astfel de crize și cum se adaptează lor?

Compania noastră are o importantă experiență tehnică și economică, ceea ce ne permite să facem față încercărilor dificile. Mai ales că am trecut prin câteva și le-am depășit cu bine. Am investit și investim în continuare pentru a răspunde cerințelor actuale ale nivelului de trai și ne adaptăm în permanență la noile provocări climatice. Care, din nefericire, sunt tot mai dese și mai radicale. Trebuie să găsim soluții. De exemplu, ani de-a rândul, în perioadele cu precipitații abundente, ne confruntam cu inundații la pasajele rutiere din Timișora, pasajul Jiul și cel de pe strada Popa Șapcă, în primul rând. Nu se mai întâmplă asta, de ceva timp, întrucât am reușit să construim rezervoare subterane de stocare a apei de ploaie și, astfel, am scăpat de această problemă. De asemenea, am făcut investiții și la stația de epurare, pentru a putea prelua debitele mari, atunci când intensitatea ploilor este crescută. Și, după cum se observă, clima are aceste extreme, care înseamnă secetă prelungită și ploi în exces.

Care este situația râului Bega în acest moment? La ce ne putem aștepta?

În ce privește canalul Bega, debitul acestuia este constant, mulțumită nodului hidrotehnic de la Coștei, care, la vreme de secetă, când debitele scad, direcționează apele râurilor Timiș și Bega în albia lor, în funcție de nevoi. În plus, avem rezerva de apă din lacul de acumulare Surduc, la care se poate apela în cazurile extreme. Am, deci, speranța că Timișoara va trece cu bine peste perioada caniculară.

Raționalizarea consumului va fi una din politicile Timișoarei?

Sperăm să nu ajungem la această măsură. Totuși, dacă lipsa precipitațiilor se va prelungi mult, iar temperaturile extreme se vor menține o perioadă îndelungată de timp, nu e exclus să se apeleze la scăderea presiunii apei în comunele periurbane, în care unii consumatori își udă grădinile. E important ca timișenii să știe că folosirea apei, din rețeaua de alimentare a localităților în care trăiesc, pentru udatul grădinilor și culturilor agricole va genera scăderea de presiune și, la un moment dat, chiar lipsa apei. Fac apel la rațiune și la spiritul civic ale fiecăruia: este o perioadă în care apa trebuie gospodărită cu măsură și bun simț.

Aquatim a investit sume foarte mari în Timișoara și în județul Timiș. De unde atâția bani și unde au fost direcționați?

Aquatim s-a orientat spre finanțarea investițiilor mari prin programe cu fonduri nerambursabile puse la dispoziție de către Uniunea Europeană. Timişoara a devenit astfel, în anul 2000, primul oraş din România cu branșamente de apă contorizate integral, în urma accesării unei finanțări de circa 12 milioane de dolari, din care 50% nerambursabili, prin Municipal Utilities Development Programme. De atunci, compania a derulat proiecte din fonduri europene și proprii în valoare de peste 400 de milioane de Euro, fondurile nerambursabile constituind 75% din această sumă. Adevărat, e o sumă foarte mare, pentru obținerea căreia am muncit serios. Investițiile viitoare planificate pentru Timișoara și alte 81 localități din Timiș cuprind 22 de stații de tratare a apei, 6 stații de epurare, 900 de kilometri de rețele de apă și canalizare, o linie de valorificare energetică a nămolului și un sistem SCADA regional, de monitorizare și control automat al proceselor. Digitalizarea este, prin acest sistem SCADA, în prim-planul interesului nostru. Pandemia a grăbit și în Aquatim folosirea eficientă a tehnologiilor moderne de comunicație, astfel că eficiența muncii a crescut, iar costurile au scăzut. Datoria managementului unui firme este să transforme perioadele de criză în oportunități. Vor mai veni crize, important e că suntem pregătiți pentru ele și vom acționa în folosul comunității noastre.

