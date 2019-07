De 20 de ani, Coraș Ardelean din Mașloc este exemplul agricultorului bănăţean de succes

De 20 de ani, Coraș Ardelean din Mașloc județul Timiș poate fi exemplul agricultorului bănăţean de succes. El deține o fermă cu 170 de vaci, precum și o fabrică de produse lactate, devenită un brand în Timișoara, în ultimele două decenii.

Aici, pe zi, sunt procesate până la 2 tone de lapte, din care se obțin brânză dulce, caș, telemea maturată, lapte dulce și smântână.

În total, Coraș are 20 de angajați, iar lunar plătește impozite la bugetul de stat și local de 40.000 de lei.

O fermă care se respectă

”În 2000 am început totul și în fiecare an am reușit să cresc cifra de afaceri și să am și profit, fiindcă așa trebuie să decurgă o investiție, altfel mai bine te lași.

Oricine vine în ferma mea observă o cărămidă pusă, nu dărâmată, să spun așa. Vede un animal în plus sau un utilaj nou, o construcție nouă. Întotdeauna am căutat să adaug ceva pentru a putea evolua.

Reușesc, fiindcă muncesc foarte mult și îmi place ceea ce fac. Am și oameni de nădejde alături de mine, care mă ajută. Adesea stau și noaptea în fermă”, spune Coraș.

Plecând de la zero, în anul 2000, el a reuşit să se impună pe piaţa laptelui şi a produselor lactate, din Timiş. El a reuşit să facă dintr-o fermă anonimă, un brand recunoscut, obţinând la Topul Firmelor, locul I, patru ani consecutiv, în 2010, 2011, 2012, şi 2013.

Fiindcă animalele au nevoie și de hrană de calitate, Coraș exploatează aproape 200 de ha pe care cultivă lucernă, borceag, porumb, orz și ovăz, pentru a asigura furajarea animalelor, dar mai deține și 20 de ha de pășune.

”O fermă care se respectă trebuie să aibă asigurată furajarea animalelor”, spune Coraș.

De exemplu, în ultimele săptămâni, zeci de vaci au fătat atât ziua, cât și noaptea. Fiindcă niciodată nu știa când le venea ceasul, el a trebuit să rămână în fermă cu medicii veterinari alături de animale, pentru a fi pregătiți la orice moment să intervină.

”Nu am riscat să le lăsăm singure. Se putea întâmpla orice, să moară mama sau vițelul sau amândoi. Am avut alarmă de gradul zero aproape în fiecare noapte.

Unei ferme trebuie să îi asiguri viitorul, așa cum este și cu o țară. Dacă nu vin tinerii din spate educați, calificați și sănătoși nu ai pe cine lăsa o moștenire. Așa este și cu ferma mea. Trebuie să am grijă să îi asigur viitorul”, a explicat Coraș.

Dintre cele 170 de capete cât are ferma, 84 au fătat, iar celelalte vite sunt vițele și juninci cu vârste de peste 18 luni, gestante, care vor făta într-un termen de la 3 -6 luni.

În fiecare lună este completată mișcarea animalelor. În funcție de acest proces și de vârstă, specialiștii din fermă stabilesc și consumul de furaje.

Animalele trec de la sugari de 3-6 luni, la altă etapă de vârstă și greutate când nu mai mănâncă lapte, ci furaje, apoi, după câteva luni la altă greutate și la altă rație de consum. Până ajunge la vaca mamă.

”Vreau să mai spun că, eu, Coraș, sunt pe un drum fără întoarcere. Nu mă mai pot întoarce, în primul rând, că ceea ce fac eu fac din pasiune și cu mare plăcere, deși este foarte greu.

Prin muncă multă, seriozitate și consecvență reușești, dar trebuie să ai și un plan pregătit, de la A la Z.

Trebuie să iei în calcul și neprevăzutul, accidentalul”, a concluzionat Coraș Ardelean.

Fermierul nu se teme de muncă și de provocări. După ce a terminat de plătit creditul pe care l-a luat pentru modernizarea fabricii, a început altul.

”Eu am o vorbă: ce te poate împinge în față dacă nu ai un credit în spate? Te plafonezi. Nu mai ai motiv să progresezi. Înainte de 2007, aveam rate cu dobânzi 25.000.000 lei pe lună. Acum nici nu știu cum aș putea să mai plătesc acești bani.

Acum, muncim mult mai mult pentru mai puțini bani. Toate cheltuielile au crescut începând cu combustibil, salarii, taxe și impozite”, a constatat Coraș.

Produsele din lapte obținute în fabrică el le valorifică prin magazinele Nova Timiș și Agil, în Timișoara, dar are și două puncte de desfacere în Mașloc.

La supermarket nu are acces, fiindcă retailerii pun condiții greu de îndeplinit. Cu Agil face un schimb de servicii. El le vinde produsele abatorizate din carne prin magazinele din Mașloc, iar Agil îi valorifică produsele lactate în cele cinci magazine din Timișoara.

De asemenea, Coraș Ardelean este și președintele Asociației Crescătorilor de Bovine Narcisa, din care fac parte fermieri din Timiș, Arad, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți și Sibiu.

Narcisa este singura asociație din Timiș acreditată pentru efectuarea controlului oficial al performanțelor atât de la producția de lapte, cât și la cea de carne. Asociația este acreditată și pentru preluarea datelor registrului genealogic al raselor de lapte Bălțata românească, Montbeliarde, Bălțata cu negru românească, Holstein, Red Holstein, dar și pentru rasele de carne Aberdeen, Angus, Limousin, Charolaise și Sura de Stepă.

Specialiștii asociației efectuează controlul oficial al performanțelor în aproape 300 de ferme din zona de vest a țării.

