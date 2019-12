De ce 2019 a fost un an bun pentru Aquatim?

Anul 2019 a fost un an bun pentru Aquatim. Amintim numai de faptul că, anul acest, Aquatim a semnat în luna aprilie contractul mare POIM pe fonduri europene de 180 de milioane de euro. A fost aprobat și la Bruxelles. Doar șapte au fost acceptate în țară și la Bruxelles, iar acest fapt este o mare satisfacție pentru Aquatim.

Prof. univ. dr. Ilie Vlaicu, directorul societății de apă și canalizare din Timișoara, a explicat, joi 19 decembrie, cu prilejul bilanțului de final de an 2019: ”În afară de aceste proiecte pe fonduri europene care sunt demarate, avem și pe fonduri proprii. Numai în 2019 am finalizat proiecte în valoare de 20 de milioane de lei și am început altele de 19 milioane de lei pe rețele apă canalizare.

Avem și pe conexiuni pe electric și tot ceea ce ține de buna funcționare a firmei. În ceea ce ține de partea de legătură cu comunitate, avem acțiuni pentru copii cu Aquapic, în zona de mediu.

De asemenea, suntem în discuții cu două bănci comerciale, pentru că fondul de 180 de milioane de euro trebuie cofinanțat. Aquatim are capacitatea să cofinanțeze cu 20 de milioane de euro. Acestea sunt fără garanții locale sau guvernamentale. Nu este puțin lucru, noi suntem o firmă publică.

Clar este că la Aquatim lucrurile merg bine. Atragerea fondurilor europene reprezintă cel mai important fapt și le recomand și altor firme să procedeze la fel: să atragă multe fonduri de la Uniunea Europene. Pentru anul 2020 sperăm să finalizăm licitațiile pe aceste fonduri europene. Avem 30 de proiecte care vor fi licitate. Vor fi licitații internaționale.

De asemenea, acum pregătim un alt mare proiect de la UE. Durează câțiva ani până îl lansezi, până ai aprobarea și până îl primești. Deja urmează următorul ciclu de finanțare și pregătim viitoarele finanțări pentru aceste proiecte. Avem o echipă formată din 30 -40 de membri în permanență, care numai cu asta se ocupă. Așadar atragerea fondurilor nerambursabile de la UE acesta este unul dintre secretele noaste în ceea ce privește dezvoltarea cu succes a firmei”, a spus Ilie Vlaicu.

