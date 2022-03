De ce au fost ”epurați” mai mulți inspectori de la ISJ Timiș? Aura Danielescu: ”Nu suntem de neînlocuit…!”

Inspectoratul Școlar Timiș aduce clarificări cu privire la ”epurarea” unor inspectori școlari detașați care au activat în cadrul instituției, până la schimbarea vârfului conducerii.

Prof. Aura Danielescu, noul inspector șef, a explicat că inspectorii școlari pot ocupa funcțiile prin concurs sau prin detașare. Prin definiție, detașarea se dispune pe o durată determinată. Prin urmare, cei care și-au încetat activitatea s-au reîntors în școli, acolo unde sunt angajați, pentru a da o șansă mai tinerilor lor colegi.

”Am considerat că este nevoie de o nouă perspectivă, de competitivitate și de specialiști care să aducă o schimbare acestei instituții. Oamenii nu optează pentru cariera didactică în ideea de a ocupa funcții de inspectori școlari în mod viager, ci de dragul copiilor, motiv pentru care colegii noștri au revenit la catedră.

Știți, România este țara contradicțiilor! Deși ni se spune mereu că instituțiile publice sunt conservatoare, că aceeași oameni le populează, schimbările sunt greu acceptate, asociate cu decizii politice sau interese personale.

Am certitudinea că vă veți convinge că noii inspectori școlari au fost selectați din rândul profesorilor, sunt oameni cu experiență în educație, oameni care se vor dedica sistemului și oameni, care, la rândul lor, sunt detașați pe aceste funcții”, a subliniat prof. Aura Danielescu, joi 24 martie 2022.

Este vorba de 7 inspectori școlari de la disciplinele: limba engleză -1 normă, învățământ primar – 2 norme, educație permanentă -1 normă, matematică -1 normă, educație fizică -1 normă, discipline tehnice -1 normă.

Pentru ei detașare a încetat prin decizia inspectorului școlar general, conform prerogativelor legale pe care acesta le are.

”Nu eu sunt emitentul prevederilor legale care îmi conferă dreptul de a-mi construi o echipă, dar consider că este corect ca în afara concursului public, inspectorii școlari să se rotească pe funcții”, spune noul inspector șef.

Au fost înlocuiți și inspectorii de la disciplinele: învățământ special -1 normă și limba franceză: 0,5 normă, respectiv limba romani -0,5 normă (o singură persoană pe franceză-limba romani), care au plecat prin demisie.

Prof. Aura Danielescu a mai adăugat: ”Am învățat în cei 2 ani de la plecarea mea și am aplicat acum la revenire că nu suntem de neînlocuit, că este sănătos să facem schimbări și că din când în când trebuie să ieșim din zona de confort.

Și eu am fost „înlocuită” și am trăit o mare dezamăgire atunci, am considerat că nu este corect, dar am realizat ulterior că a fost exact ceea ce aveam nevoie, să ies din tiparele înrădăcinate, iar azi, am construit o echipă cu oameni care pot fi la rândul lor succedați de cei care au plecat sau de alții.

Suntem pe aceste funcții pentru a face tot ce ne stă în putere să sprijinim sistemul educațional, să răspundem nevoilor lui și chiar să inovăm, până când, într-o zi, ne vom întoarce la locul în care am „crescut” profesional: școala și elevii”.

Comentarii

comentarii