De ce împinge primarul Nicolae Robu bidoanele de gunoi pe stradă

Primarul Nicolae Robu se plânge că seara, la ora 12, când ajunge acasă după o zi istovitoare şi multă treabă, dar şi după vreun consiliu de familie ţinut la vilele copiilor săi, e nevoit să împingă bidoane de gunoi pe stradă pentru a putea să găsească un loc de parcare unde să îşi lase maşina. Iar acele bidoane, lăsate „de-a valma” le împinge chiar el, şi chiar dacă e primarul Timişoarei! În plus, nu parchează în faţa apartamentului, aşa cum vor unii cetăţeni supăraţi.

„Mai las şi eu mașina destul de departe de scara mea, pentru că nu e niciun loc. Mai am treabă în oraş şi ajung între 11 şi 12 noaptea acasă si nu mai găsesc loc. Am făcut parcări la maximum din ce am avut, dar am păstrat şi spațiul verde. Şi atunci mă duc şi caut loc. De foarte multe ori trebuie sa mut pubelele. Eu, primarul orasului, plimb pubelele, ca sa fac un loc de parcare. Sunt lăsate de-a valma şi când văd că s-ar putea elibera un loc de parcare, le mut şi apoi parchez. De multe ori parchez pe unde apuc”, a declarat Robu.

El a făcut aceste declaraţii în contextul scandalului de pe Calea Martirilor, acolo unde a fost interzisă parcarea autovehiculelor peste zi. Deodată, el s-a gândit să anunţe realizarea de noi locuri de parcare în zonă, după ce cetăţenii care locuiesc acolo au devenit extrem de mânioşi după ce au aflat că nu prea mai au unde să-şi lase maşinile

„Pe Calea Martirilor urmează să ne concentrăm pe amenajarea de locuri de parcare, pe porţiunea dintre Liviu Rebreanu şi Mareşal Averescu, pe partea dreaptă, că acolo suntem în deficit destul de mare, dar şi pe partea stângă vom mai face. Pe stânga, cum mergi spre Giroc, sunt câteva sute de locuri amenajate, şi amenajate frumos. Câteva sute!”, spune primarul.

