De ce kg de grâu costă 1,45 lei, iar pâinea de 4 ori mai mult? Explicația fermierului Alexander Degianski, din Giulvăz

Fermierul Alexander Degianski, directorul fermei Forest and Biomass din Giulvăz, Timiș, de 5.000 de ha, a explicat care este valoarea grâului într-o pâine de 5,50 lei și câtă pâine iese dintr-un kg de grâu, care costă 1,45 – 1,50 lei!!

“Nu mănânc aproape deloc pâine chiar dacă fizicul meu zice altceva, dar astăzi am cumpărat o pâine și am plătit 5,5 lei. Am pus-o pe cântar și avea 550 grame.

În fiecare an câte un morar, brutar iasă la televizor și justifică orice creștere de preț a pâinii prin creșterea prețului grâului.

Totuși, ce se obține dintr-un kg de grâu: 750-800 grame de făină și 180 grame de tărâțe.

Din 750 grame de făină se obține 1 kg de pâine, deci 1 kg de grâu produce 1 kg de pâine.

Prețul grâului a fost și este cuprins între 1,4-1,5 lei/kg de aproape 6 luni.

Făcând un calcul simplu pentru a produce 550 grame de pâine ai nevoie de 550 grame de grâu al cărui cost este de 75-80 bani, deci din totalul de 5,5 lei cât costă acea pâine, grâul reprezintă 14-15%.

Diferența de 85% sunt costuri non-agricole plătite de consumatori!”.

