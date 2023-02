De ce ți-e frică nu scapi! Consilierii locali din Timișoara se vor întâlni pentru a găsi soluții pentru achiziționarea certificatelor de poluare ale Colterm

Sub amenințarea unui posibil faliment al Colterm, consilierii locali din Timișoara se vor întâlni până la urmă marți, 7 februarie, pentru a găsi o soluție pentru achiziționarea certificatelor de poluare aferente anului trecut. Asta, pentru că Roxana Iliescu, consilier local PRO România, a reușit să convingă și alți 10 colegi să semneze convocatorul.

În cazul în care consilierii locali nu vor găsi o soluție, compania de termoficare riscă să primească și în acest an o amendă de câteva milioane de euro. Una care, de această dată, poate însemna falimentul companiei. Anterior, în 2021 și 2022, pentru că nu achiziționaseră certificatele pentru anii precedenți, Colterm încasase amenzi de 21, respectiv de 15 milioane de euro. Și atunci, ca și acum, consilierii locali s-ar fi putut întâlni fie în plen, fie în adunarea generală a acționarilor Colterm pentru a căuta soluții, însă nu au mai făcut-o, deși au existat oportunități, unele inițiate chiar de Roxana Iliescu.

Acum, consiliera locală și-a anunțat intenția de a convoca viitorul plen extraordinar de marți, 7 februarie, în cadrul celui ordinar de joi, 2 februarie. Aici, le-a atras atenția colegilor săi că, pe 26 ianuarie, administratorul judiciar a trimis o nouă cerere primăriei, sub forma unei notificări de punere în întârziere. Prin intermediul acesteia, solicită implicarea municipiului în găsirea unei soluții pentru cumpărarea certificatelor de CO2, o achiziție de aproximativ 80 de milioane de lei.

„În urma discuțiilor pe care le-am purtat cu colegii de la PNL și PSD am convenit și ni s-a părut oportun – și chiar imperios necesar – să convocăm un plen pentru marțea viitoare, cu un singur punct de ordinea de zi, această notificare din partea Colterm, în care să dezbatem civilizat, în care atât reprezentanții executivului, prin vocea domnului primar și viceprimarilor, dar și cei ai Coltermului să își spună punctul de vedere. Nu atât în fața noastră, cât în fața timișorenilor. Am întrunit numărul de o treime pentru ca această convocare să aibă fundament, dar mă aștept să primesc semnături inclusiv din partea consilierilor de la USR. Am convingerea că toți consilierii locali sunt preocupați de acest subiect și, pe de altă parte, sunt perfect conștienți de situația delicată în care ne aflăm”, a spus în cadrul ședinței Roxana Iliescu.

Deși de-a lungul timpului a purtat mai multe discuții în contradictoriu cu Roxana Iliescu pe tema Colterm, chiar și primarul Dominic Fritz a lăudat inițiativa acesteia: „Mă bucur că aveți această inițiativă, chiar mă bucur că vreți să veniți cu soluții. Asta o să și propun pentru discuția asta. Eu o să vă și pot spune ce facem noi. Noi, din partea executivului, credem că Colterm trebuie să găsească o soluție și noi îi ajutăm la această soluție. De aceea ați văzut în proiectul de buget (cel care trebuia votat joi, dar care a fost amânat pentru luni – n.r.) o sumă record, 165 de milioane de lei, pentru Colterm, în care planificăm și subvenția pe care dumneavoastră (Consiliul Local Timișoara – n.r.) ați majorat-o anul trecut, dar și să prevedem o sumă pentru pierderile tehnologice. Orice alte soluții, legale de preferință – pentru că cele ilegale cel puțin cu mine ca primar nu vor putea merge mai departe –, sunt binevenite. Felicitări și aștept să ne vedem marți, cu propuneri concrete. Vorbim concret de sume de bani. Din 165 de milioane de lei, bineînțeles că Colterm teoretic, și sper că și practic, va putea să își achiziționeze aceste certificate, dar orice variantă are și costuri pentru municipiu. Acestea trebuie asumate de toți cei care fac propuneri”.

În urma ședinței, Roxana Iliescu și-a prezentat inițiativa și pe rețelele de socializare. Aici, a ținut să mai puncteze replicile pe care le-a primit în ultimii doi când solicita același lucru: „Asistăm de vreme bună la un dialog al surzilor între primarul Fritz, viceprimarul Lațcău pe de-o parte și administratorul judiciar și administratorul special ai Colterm, pe de alta, pe tema cumpărării Certificatelor de CO2! De la o fugă de răspundere in privința cumpărării Certificatelor din partea primarului, care a afirmat în nenumărate rânduri faptul că nu-i treaba municipiului să se implice în povestea asta, s-a ajuns la mesaje ironice și ușor sarcastice cum au fost cele din plenul din noiembrie 2022, când în urma interpelării mele, primarul întreba retoric dacă să dăm banii pentru Certificate sub forma de «cadou de Crăciun» și totodată aprecia că reluarea temei responsabilității primirii amenzilor exorbitante, este o «ciorbă reîncălzită»…”.

La două ore distanță, tot aceasta a revenit cu o nouă postare, în care arată că și administratorul special al Colterm, useristul Cristian Amza, cerea într-o adresă trimisă chiar joi același lucru: convocarea unei întâlniri pe tema certificatelor. Cererea se adresa atât administratorului judiciar, cât și consiliului local, primarului Dominic Fritz, viceprimarului Ruben Lațcău și city-managerului Matei Creiveanu.

„Nici nu mai conteaza ca niciunul dintre destinatarii adresei (dintre reprezentanții executivului – n.r.) nu au dat curs solicitărilor din ea. Ceea ce contează acum e ca marți, în plenul pe care l-am convocat, să ajungem la un consens pentru ca acesta societate să nu intre în faliment, lăsând fără apă caldă si încălzire zeci de mii de timișoreni, precum și majoritatea școlilor si spitalelor din oraș. Soluții există si le-am enumerat de mai multe ori!”, a mai adăugat consiliera locală.

