De la pilot, la polițist! Povestea uluitoare a eroului Japoniei, lansată la Fundația Timișoara89

Fostul ambasador al Japoniei în România, Excelenţa Sa Kanji Tsushima, a lansat la Timișoara (pentru prima dată în România) cartea lui Kazuo Odachi – ”De la pilot de vânătoare la anchetator al poliției”.

Evenimentul a avut loc în galeria Arhipelag a Fundației Timișoara `89 din str. Martir Gogu Opre nr. 24, joi 22 iunie, de la ora 19.00, în prezența unui numeros public curios și dornic de a afla povești uluitoare despre eroul Japoniei, Kazuo Odachi.

“Tot ceea ce este scris în carte este spus prin cuvintele lui Odachi, numai ce este exprimat prin italice și explicațiile din subsolul cărții sunt ale mele”, a spus Kanji Tsushima.

Uluitoarea carte este scrisa de Nishijima Hiroyoshi și Ota Shigeru, iar coordonator în limba română este Kanji Tsushima și traducător, Florentina Toma.

Nucleul acestei cărți este perioada când Odachi a fost în trupele de Atacuri Speciale ale Japoniei, în cel de-al doilea război mondial. În octombrie 1944, Odachi participă la lupta aeriană din largul Taiwanului, pleacă la baza Clark Field din Filipine și se “oferă voluntar” pentru trupele de Atacuri Speciale. Participă la bătălia navală din largul golfului Leyte, precum și la multe alte bătălii.

În 1947, după terminarea războiului este angajat oficial în Poliția metropolitană Tokyo. În 2004 i-a fost decernat Ordinul Tezaurului Sacru cu Raze de Aur și Argint.

În textul intitulat “În loc de postfață – greutatea a 70 de ani de tăcere, Kanji Tsushima mărturisește cum a ajuns să scrie această carte.

“… Deși am fost mereu aproape de domnul Odachi, am uitat complet despre trupele de Atacuri Speciale. După 10 ani și ceva când prietenul de kendo Ota Shigeru mi-a spus că vrea să pună într-o carte experiența domnului Odachi și m-a invitat să o scriem împreună mi-am adus aminte de domnul Yasuyoshi și am acceptat imediat.

Domnul Odachi a acceptat să ne vorbească în primăvara anului 2014.

Trecuseră 69 de ani de la încheierea războiului și dumnealui avea 87 de ani. A avut nevoie de o perioadă atât de lungă. Atât de greu a fost experiența aceea. Pe măsură ce ne vorbea, am simtit foarte bine acest lucru.

Ce înseamnă Flotila a Doua Aeriană? Încă din prima zi de când a început să ne povestească, au fost numai lucruri pe care nu le înțelegeam. Influențat de regretatul meu tată care fusese student recrutat și fusese pe un avion Zero de recunoaștere, aveam pretenția că știu câte ceva despre Forțele aeriene ale Marinei.

Nici nu știu câte avioane de vânătoare am construit în copilărie, dar am înțeles că ceea ce știam eu era egal cu zero, deși citisem multe cărți despre atacurile speciale, avioanele Zero, evoluția luptelor, cauza războiului și cui îi revenea responsabilitatea….!

Memoria Domnului Odachi este vizuală. Ceea ce spune i se întipărește în minte interlocutorului ca și cum ar urmări niște imagini. După 70 de ani unele dintre scene îi revin și acum chiar și în somn, nemaiputând să doarmă: sunetul motorului avionului Grumman, venind din urmă noaptea în care a fost pus să se ofere voluntar pentru trupele de Atacuri Speciale, vârfurile albe ale valurilor mării întunecate și ordinele cu care nu a putut fi de acord”, scrie Kanji Tsushima care a mărturisit că a încercat să transcrie cât se poate de original toate scenele din amintirile domnului Odachi, dorind să se transmită în felul acesta ceea ce a dorit să spună dumnealui.

“Nu știu de ce domnul Odachi a folosit de multe ori verbul la prezent atunci când a povestit despre trecutul îndepărtat. Le-am corectat în forma de trecut atunci când le-am pus pe hârtie.

Poate fi doar obișnuința dumnealui de a vorbi, dar am ajuns să cred că diferitele lucruri povestite continuă să fie prezente în sufletul lui.

Oare va ajunge vreodată să vorbească despre ele la trecut? Oare a reușit câtuși de puțin să se descarce povestindu-ne nouă luându-și de pe suflet greutatea recviemului?, sunt întrebările care se pare au rămas fără răspuns”.

