De la un status pe Facebook, la peste 100 de oameni care salvează casa Electroruga și un spațiu de evenimente speciale

The Village este din nou pregătit să primească vizitatori, iar evenimentul The Village Open Doors, care are loc în 23 mai, este dovada că dorința și implicarea adevărată pot readuce la viață un loc afectat de contextul pandemic. Peste 100 de volutari, Village Angels, s-au implicat în programul #keepthevillagealive.

După mai bine de un an de restricții și distanțare, lipsa bucuriei comunității a afectat The Village. Însă, vara aceasta totul a luat o întorsătură după ce s-a cerut ajutorul pe Facebook, iar mai mulți voluntari și parteneri s-au implicat serios în recondiționare locului care găzduiește evenimente culturale și traininguri.

The Village este un spațiu dedicat evenimentelor, petrecerilor, întâlnirilor, teambuildingurilor, și oricăror forme de distracție și relaxare. Locația se află în Buzad, la o distanță de 45 de km de Timișoara și este înconjurată de dealuri cu păduri. Spațiul a devenit îndrăgit și datorită festivalului, Electroruga de la Buzad.

Locația este o oportunitate pentru deconectare și pentru refacerea bateriilor. Este o zonă fără semnal, cu mult aer proaspăt, verdeață, pentru o experiență reală de viață la țară și prilej pentru a asculta mereu muzică bună. The Village este apreciat, atât local, cât și dincolo de granițele județului datorită celor menționate.

„Mă gândeam la ce mult îmi lipsește vibe-ul de la Electroruga de Buzad, și mă întrebam dacă este posibil să am o mică parte din bucuria de la un astfel de festival în situația actuală, dar și să readuc la viață spațiul care gazduia evenimente speciale pentru companii. Când am scris postarea de pe Facebook a fost mai mult transcrierea dorinței mele de a salva un așa loc minunat. Am fost uimit de câtă susținere am primit din partea oamenilor și chiar și a brandurilor și încă sunt impresionat de acest lucru. Practic, în 3 zile s-au ocupat toate locurile pentru voluntariat și până la prima sesiune de lucru am primit toate materialele și uneltele pentru recondiționare. Încă o dată mi s-a confirmat puterea comunității și sunt foarte bucuros că astfel de oameni s-au strâns în jurul locației noastre”, transmite Cristian Philipp.

Keep The Village Alive. De la un status pe Facebook la peste 100 de voluntari și sponsori pregătiți să salveze situația. La începutul lunii Martie, Cristian Philipp, inițiatorul conceptului, a făcut un research pe Facebook în legătură cu dorința oamenilor de a reinventa The Village. Așa a luat naștere The Village Angels – toate persoanele înscrise ca voluntari începând cu luna Martie până în prezent. În plus, mai mulți parteneri au ajutat cu tot ce s-a putut, oferind produse necesare reconstruirii locului. Astfel, ZF Timișoara a ajutat printr-o sponsorizare care a acoperit materialele necesare pentru recondiționarea locației, Gica-Pneumatice&Hidraulice a oferit uneltele necesare pentru a da o nouă față căsuțelor de cazare. Cei de la Fornetti au venit în sprijin cu produse de patiserie delicioase pentru pauzele de gustare. Cu ajutorul celor de la Henkel s-a menținut locul curat.

Persoane din domenii diferite s-au implicat activ în a pune locul din nou pe picioare. Cei de la Salsa Addicted au fost printre primii veniți să se apuce de muncă cu ajutorul uneltelor de la Zf Group, iar băieții de la Psihodrom au înregistrat în locație pentru festivalul cu același nume. Oamenii și-au arătat constant susținerea. Pentru a da de veste despre ce se întâmplă la The Village, și agenția PRbeta a susținut întreg procesul și a comunicat voluntar.

Toate aceste eforturi și rodul lor vor putea fi admirate la primul eveniment din acest an: The Village Open Doors, care are loc pe 23 mai. Organizatorii vă invită să vă bucurați de natură și de frumusețile Buzadului alături de muzică pregătită de Dudu de la AnonimTm, cu materialele necesare pentru un grătar, expoziția de artă conceptuală „Armonieînhaos” , cafea de la Coffeerize Speciality Coffee, telescoape de zi de la AstroVest și multe alte activități care vor avea loc pe parcursul zilei.

Pe lângă asta, spațiul este pet friendly, astfel participanții pot veni însoțiți de animale, să se bucure și ele de vremea bună. The Village Open Doors este primul dintr-o serie de evenimente care vor urma, iar pentru a fi la curent cu noutățile, rămâneți cu ochii pe postările de pe rețelele de socializare ale The Village. Evenimentul de duminică respectă toate măsurile de siguranță necesare anticovid.

