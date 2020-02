De Valentine`s Day, iubirea și preparatele gastronomice își dau întâlnire în Iulius Town Timișoara

Te-ai săturat să îi cumperi sufletului tău pereche doar trandafiri roșii, perne în formă de inimă sau clasicele cadouri? Surprinde-ți jumătatea cu ofertele speciale de Valentine`s Day pe care restaurantele din Iulius Town le-au pregătit special pentru voi. Consultă promoțiile Love & Food pe site-ul Iulius Town Timișoara!

Se spune că iubirea trece prin stomac, de aceea, restaurantele și cafenelele tematice din Iulius Town Timișoara v-au pregătit oferte pentru a vă „alimenta” dragostea. Daily este locul ideal pentru o seară liniștită și specială, unde atmosfera romantică și muzica live se împletesc perfect cu savoarea unor preparte deosebite. În meniul „cu dragoste” vei găsi creveți tempura sau biban de mare, cu piure aromatizat cu trufe, dar și alte surprize delicioase, pentru a-ți cuceri jumătatea.

Toate drumurile duc la Roma, însă noi am adus bucătăria italiană în Iulius Town. Dacă vreți să petreceți o seară mediteraneeană, cu mâncăruri sofisticate, restaurantul C House Milano vă așteaptă cu propuneri gastronomice care o să vă aducă un plus de fericire. Tournedo Rossini sau file de scorpie de mare sunt specialitățile care vor oferi o notă aparte serii, mai ales pentru că vor fi acompaniate cu note de saxofon.

Restaurantul Atmosphere a pregătit pentru îndrăgostiți cea mai gustoasă tagliatta din mușchi de vită argentina sau tagliatele cu creveți și vongole, dar și deserturi cremoase.

Dacă sunteți amândoi nonconformiști și vreți să petreceți o seară ieșită din tipar, puteți merge la Manufaktura, unde veți descoperi un concept unic – The Coffee Shop Restaurant. Tortellini ossobucco sau piept de rață cu piure de păstârnac sunt deliciile care merg perfect pe ritmurile de jazz, blues și bosa nova.

Își dorește să meargă în Asia sau să viziteze America? Restaurantul Select Bistro are o bucătărie mixtă, cu preparate îmbietoare, care vă va purta pe trei continente, Asia, America și Europa. De Ziua Îndrăgostiților, meniul cuprinde tot ce este mai rafinat: somon cu sos de creveți sau piept de rață cu sos de portocale. Desigur, muzica va fi un ingredient important al serii.

Pentru o seară cu specific bănățean, Ana Lugojana a pregătit meniuri tradiționale, care vă vor răsfăța papilele gustative. Pe muzica formației Formula 1 Continental, vă veți delecta cu platouri de bunătăți ca cele din cămara bunicii, dar și cu papanași. Iar dacă preferi o cină cu specific internațional, restaurantul Sova`s vă așteaptă să vă încânte cu tagliatta și carpacio de vită și băuturi fine.

Nu ești decis dacă o cină romantică, o ieșire distractivă sau un festin culinar este modalitatea potrivită să vă sărbătoriți iubirea? Intră pe site-ul Iulius Town Timișoara și alege oferta pe pofta voastră! Love & Food it`s a perfect match!

