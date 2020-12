De Ziua Constituției, Sindicatul Filarmonicii Banatul Timișoara va susține un concert online

Sindicatul Filarmonicii Banatul din Timișoara va susține un concert online, cu prilejul Zilei Constituției, marți, 8 decembrie, de la ora 19,30, iar Orchestra de Cameră a Sindicatului Filarmonicii Banatul va fi dirijată de Tiberiu Soare.

Programul cuprinde următoarele:

Vivaldi – Simfonia pentru orchestră de coarde și basso continuo în Do Major RV 111a; A. Vivaldi – Simfonia „Al Santo Sepolcro” in si minor RV 169; A. Vivaldi – Simfonia în Do Major 112; G. Verdi – Aida „Marș triumfal”, aranjament pentru cvartet de trompete; C. Reinecke – Octet pentru suflători în Si Major, Op. 216, p.1; C. Silvestri – Trei piese pentru orchestră de coarde, Op.4.

Concertul este susținut cu sprijinul Bisericii Reformate Mileniul Nou și va putea fi audiat pe sfbt.ro.

