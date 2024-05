De Ziua Europei, Alianța Dreapta Unită a lansat, la Timișoara, noua campanie electorală

Alianța Dreapta Unită a lansat oficial, joi seara, la Sala Olimpia, campania electorală pentru alegerile europarlamentare și cele locale. Cu această ocazie, la Timișoara a fost prezenți liderii naționali ai partidelor din coaliție, Cătălin Drulă, Eugen Tomac și Ludovic Orban. Gazde au fost Dominic Fritz, Alin Nica și Ligia Dugulescu.

Convocată ca un eveniment dedicat Zilei Europei, acțiunea a fost, de fapt, cea de lansare a campaniilor electorale pentru europarlamentare și locale, așa cum recunoștea chiar Diana Buzoianu, parlamentar USR, cea care a și condus ceremoniile. Într-o sală pe jumătate goală, reprezentanții Dreptei au lansat cu această ocazie și sloganul ”Alege România modernă”.

Dominic Fritz a fost liderul politic care a lansat seria discursurilor, el nu a uitat să să le spună oaspeților ”Bun venit la mine acasă”.

”Este o mare mândrie pentru mine să vă spun bun venit la mine acasă. Bun venit în Timișoara, în Banat, în Europa. În acest oraș pornim în această campanie, pentru că în în 9 iunie, românii vor avea de ales între un proiect decisiv și asumat rusofil și antieuropean și un proiect modern și asumat pro-european, unul cinstit și ambițios, ceea ce este Dreapta Unită”, a spus Dominic Fritz.

Partenerul său de alianță locală, Alin Nica, candidatul pentru postul de președinte al Consiliului Județean Timiș,

”De ce trebuie să alegem primari, de ce trebuie să alegem parlamentari, președinți de consilii județene, europarlamentari, când toate sunt dinainte decise, când știm dinainte cine o să iasă. Aud destul de des aceste vorbe în ultima vreme și simt un fel de blazare din partea oamenilor, tocmai pentru că acest nou partid unic taie speranța, șansa oamenilor de a alege, subminează democrația. (…) Am fost între ei, știu cum gândesc, tocmai pentru că nu am acceptat golăniile lor, ale PSD și ale marionetelor din conducerea PNL, a trebuit să plătesc. Vreau să vă mai spun un lucru, asemeni vouă și majorității timișenilor, sunt liberal în gândire, în suflet, iar educația pe care am primit-o aici în Banat îmi spune că nu trebuie să renunț la valorile și principiile în care cred. Și așa sunt convins că facem cu toții. Dar, mă bucur că am găsit oameni care gândesc la fel în Alianța Dreapta Unită și atunci când credeam că nu mai am speranță, v-am găsit pe voi, pe toți și acea voință de a lupta până la capăt. Credeți-mă acest lucru este cel mai important. Ei sunt deconectați total de ceea ce cetățenii simt că au nevoie. Ei sunt tributari unor grupuri restrânse de la conducerea celor două partide.”, a fost discursul lui Alin Nica.

Comentarii

comentarii