De Ziua Independenței Ucrainei – 24 august, Timișoara celebrează alături de refugiați ucraineni

Salvați Copiii, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Societatea pentru Copii și Părinți, LOGS – Grup de Inițiative Sociale, Prin Banat, alături de CRIES și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara își unesc forțele pentru a pregăti un eveniment comunitar și de solidaritate pentru ucrainenii care-și sărbătoresc Ziua Independenței Ucrainei departe de casă pe 24 august, în Timișoara.

Manifestările includ inaugurarea unei picturi murale în Complexul Studențesc, un picnic intercultural în Parcul Regina Maria și o proiecție video și un concert de muzica în centrul Timisoarei.

Pictura murală „Stand With Ukraine” are tema prieteniei româno-ucrainene în contextul situației de urgență provocată de război. Murala va fi realizată de către artistul local Andrei Drăgan (cunoscut sub numele de Lux) pe un perete al Căminului 15 al Universității de Vest din Timișoara, nu departe de căminele studențești unde sunt cazați Ucraineni.

Jane Rozbitskaya, coordonator proiect, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș: “Prin intermediul picturii murale dorim imortalizarea acestei perioade de colaborare fără precedent a românilor și ucrainenilor pentru a susține și a lupta pentru pace în lumea democratică. Povestea prieteniei româno-ucrainene va fi prezentată sub forma unei benzi desenate moderne, pictată în culorile steagurilor României și Ucrainei. Inaugurarea va avea loc de la ora 17.00 la Căminul 15 din Timișoara.”

Organizatorii continua tradiția întâlnirilor la picnic pentru refugiații din Ucraina. De la ora 18:00 in Parcul Regina Maria, ucraineni sunt așteptați cu mâncare, muzică, jocuri pentru cei mici, competiții sportive și ateliere.

Flavius Ilioni Loga, președinte Asociația LOGS: “Aducem împreună comunitatea locală și pe cea a refugiaților din Ucraina pentru a ne cunoaște, a mânca împreună și a sărbători lucrurile care ne unesc. Ultimul picnic pe care l-am organizat împreună a adus peste 300 de refugiați din Ucraina în Parcul Carmen Sylva din Bălcescu. A fost un timp minunat alături de timisoreni, atmosfera pe care vroiam sa o recreem și pe 24 August”

Asociația Prin Banat va organiza de la ora 20.00 în Piața Victoriei o proiecție video pe tema Zilei Independenței Ucrainei și, totodată, 6 luni de rezistență eroică a Ucrainei împotriva agresiunii ruse sunt marcate de un video mapping pe fațada Operei Naționale Române din Timișoara.

Alexandra Palconi, președinte Asociația Prin Banat: “Intitulat „Sensitive Content” și creat de Les Ateliers Nomad, spectacolul este un tribut adus artistei Maria Prymachenko (1909-1997), cea mai importantă figură în domeniul artei naive din Ucraina. Înaintea spectacolului de video mapping, de la ora 20:00, va avea loc un concert de jazz, sustinut de trupa timișoreană JazzyBIT și Vanessa Serbul, o tanara artista din Ucraina”

Salvatii Copiii Timișoara alături de Societatea pentru Copii și Părinți vor pregăti ateliere pentru cei mici. Peste 500 de copii refugiați de clase primare se afla în prezent în Timișoara, conform datelor organizațiilor care îi ajuta pe refugiați.

Iosin Alice, coordonator proiect, Salvați copiii: “Una din cele mai îndrăgite activități de la petrecerile cu copiii din Ucraina este face painting-ul, sau pictură pe fata cu culori speciale pentru piele de aceea dorim sa ii bucuram pe cei mici dar și pe cei mai mari cu măști pictate pe față.”

Evenimentele sunt organizate printr-o cooperare unică, unde toate organizațiile care ajuta refugiații din Timișoara, își unesc forțele în beneficiul refugiaților din Ucraina. Conform Poliției de Frontieră din România începând cu data de 10.02.2022 (perioadă pre-conflict), până la data de 17.08.2022, ora 24.00, la nivel naţional, au intrat în România 1.975.120 cetăţeni ucraineni. Peste 70 – 80 de mii de ucraineni se află pe teritoriul României în prezent – a explicat Flavius Ilioni – Loga.

Comentarii

comentarii