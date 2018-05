De ziua sa, Nicolae Robu se simte tot mai tânăr și mai înstrăinat

Primarul Nicolae Robu a fost foarte prolific ”artistic” în ziua în care a împlinit 63 de ani. Ne-a anunţat pe facebook că se simte tânăr, cam ca la 30 de ani. Unde mai pui că foarte mulţi i-au transmis că nu arată ca un bărbat trecut de 60 de ani, susţine edilul! Şi, cu tinereţea din estompator la tâmple, a mai compus o melodie la chitară, care va face “vâlvă”. De data aceasta, o … “Înstrăinare”.

„ASTĂZI AM ÎMPLINIT 63 DE ANI!

Știu că nu arăt, așa-mi spuneți toți :)) .

Dar, mai important decât asta este cum mă simt! Iar eu mă simt, din toate punctele de vedere, ca la 30 de ani!

N-o să explicitez. În schimb, o să risc să fac o dată-n plus vâlvă, adică, așa cum mi se-ntâmplă cu toate, să stârnesc, ba valuri de apreciere, la unii, ba indiferență, la alții, ba tsunami de antipatie, chiar de ostilitate, la alții-alții-. Cum, de data asta? Ei bine, lansându-mi o creație într-un alt câmp decât cele cu care am obișnuit / șocat deja: poezia.

Așadar, iată poezia proprie intitulată “Înstrăinare”, chintesență a simțirilor mele de la o anumită vârstă încoace:

Înstrăinare, de Nicolae Robu

Purtăm în noi imboldul

Spre un mereu alt rost

Și deopotrivă dorul

De ceea ce am fost

Spre aparente culmi

Ne avântăm din greu

Și ne trezim ajunși

Străini de propriul eu

Uităm în goana noastră

Amurg și răsărit

Clipiri de stele blânde

Al lunii strălucit

Uităm susur de ape

Și foșnet lin de crâng

Și ciripit de păsări

Și-al greierilor cânt

Uităm mirosul ierbii

Și-a codrilor răcoare

Și gustul apei de izvor

Și mângâieri de soare

Și iluzorii culmi

Ne-ademenesc mereu

Și ne trezim ajunși

Străini de propriul eu”.

