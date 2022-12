Decizie bombă la Înalta Curte de Casație și Justiție! Inculpații din dosarul corupției de la IPJ Timiș au fost achitați. Comisarul șef Florin Bolbos va reveni în funcția de inspector șef adjunct

Inalta Curte de Casatie si Justitie a dar astazi verdictul in unul dintre cele mai zgomoase dosare instrumentate de DNA Timisoara in ultimii 10 ani. Dosarul asa-zisei coruptii de la varful Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Timis, a fost desfiintat complet de judecatorii instantei supreme.

Revenind la dosarul 329/59/2018/a2, in care fostii sefi ai IPJ Timis au fost trimisi in judecata si condamnati la inchisoare pentru mutarea unui agent de politie de la Recas la Lugoj, cu avizul IGPR, trebuie spus ca judecatorii instantei supreme le-au dat o lectie de curaj colegilor magistrati de la Curtea de Apel Timisoara si au decis sa-i achite pe toti inculpatii.

Verdictul definitiv pronuntat, azi, de Inalta Curte va bulversa, oarecum, si echipa manageriala a IPJ Timis, intrucat fostul inspector sef adjunct Florin Bolbos va trebui repus in functia detinuta inainte de 19 ianuarie 2015, data descinderii procurorilor DNA la IPJ Timis.

„Admite apelurile declarate de inculpatii Pavel Teodor, Bolbos Florin Mircea, Milutinovici Eugen, Muntean Petru Sorin, Berzescu Doru Adrian si Temu Marian Dorinel impotriva sentintei penale nr. 166/PI din 05 august 2021 a Curtii de Apel Timisoara, Sectia Penala, pronuntata in dosarul nr. 329/59/2018/a2.

Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata si rejudecand: achita pe inculpatul Muntean Sorin Petru pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Achita pe inculpatul Bolbos Florin Mircea pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Achita pe inculpatul Temu Marian Dorinel, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Achita pe inculpatul Pavel Teodor pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, in forma de participatie a instigarii. Achita pe inculpatul Pavel Teodor pentru savarsirea infractiunii de uzurpare a functiei. Achita pe inculpatul Berzescu Doru Adrian pentru savarsirea infractiunii de uzurpare a functiei. Achita pe inculpatul Milutinovici Eugen pentru savarsirea functiei de abuz in serviciu, in forma de participatie a instigarii.

Lasa nesolutionata actiunea civila formulata de partea civila Duma Dumitru. Respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Timisoara, de partea civila Duma Dumitru impotriva aceleiasi sentinte penale”, se mentioneaza in decizia pronuntata in sedinta de azi, 22.12.2022, de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Reamintim ca, in 5 august 2021, Curtea de Apel Timisoara l-a condamnat pe fostul inspector sef al IPJ Timis, comisarul sef Sorin Muntean (foto 2), la 3 ani de inchisoare cu executare, fostul inspector sef adjunct Florin Bolbos (foto 1), la 3 ani de inchisoare cu suspendare, Temu Dorinel – 3 ani cu suspendare, primarul Recasului, Pavel Teodor (foto 3), 3 ani, 5 luni si 10 zile, cu executare, Berzescu Doru Marian, 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare, fostul secretar al PSD Timis, Eugen Milutinovici – 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare.

De asemenea, instanta de fond a dispus ca agentul de politie Dumitru Duma, care s-a constituit parte civila, sa fie despagubit de politisti si cei doi politicieni cu 2551,13 lei, daune materiale, si 7.000 de euro, daune morale.

Totodata, s-a dispus desfiintarea partiala a inscrisului denumit ”EXTRAS”, intocmit la data de 28.11.2014, si a celorlalte inscrisuri subsecvente intocmite de IPJ Timis si IGPR cu privire la dispozitiile de redistribuire a unei functii ocupate de agent II din cadrul Politiei Orasului Recas – compartimentul rutier, pozitia 1146, catre Politia Municipiului Lugoj Biroul Rutier – compartimentul mediu rural.

In conditiile in care toti inculpatii, cu exceptia lui Eugen Milutinovici, au stat in arest preventiv chiar si patru luni, cum a fost cazul primarului din Recas, Pavel Teodor, este de asteptat ca CEDO sa oblige statul roman la despagubiri echivalente cu abuzurile institutionale savarsite in acest dosar, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii