Delegație maghiară, în vizită la UVVG. ”Este o mare onoare să fim aici la UVVG Arad!”

O delegație formată din cadre didactice universitare, studenți și reprezentanți ai administrației publice locale din Ungaria, a fost prezentă, zilele trecute, la Arad, în contextul marcării Zilei Europei și a aniversării Facultății de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad UVVG.

Oaspeții maghiari au fost primiți de rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci și de întreaga conducere a instituției de învățământ superior.

„Avem bucuria de a-i avea ca oaspeți pe membrii unei delegații de profesori pentru învățământ primar, liceal și universitar. Cu bucurie am întâlnit-o cu acest prilej și pe doamna primar din Micherechi cu care am purtat o discuție interesantă despre tradiții, cultură și educație. Întâlnirea de astăzi este rodul parteneriatului început de rectorul fondator, regretatul prof. Aurel Ardelean și continuat de mine și de colegii mei împreună cu care am păstrat această tradiție frumoasă”, a declarat prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci.

Colaborarea dintre Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad și Universitatea din Szeged este una de tradiție, în urmă cu 13 ani, catedra de limba română a universității maghiare primind Premiile Literare Eminescu și Slavici, inițiate de regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean.

„Este o mare onoare să fim aici la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad. Noi suntem o localitate mică, dar încă românească. Pentru asta cred că e important să avem o legătură strânsă cu universitățile din România. Avem mulți tineri care frecventează cursurile acestei universități și după ce se întorc, ei ne ajută foarte mult în păstrarea limbii române în Ungaria”, a declarat Margareta Tat, primarul localității Micherechi, Ungaria.

„Ca în fiecare an, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad celebrează deopotrivă Ziua Europei și sărbătoarea Facultății noastre. Încercăm cu acest prilej să aducem în fața comunității academice și mai larg, în fața publicului arădean, personalități care, prin expertiza domeniilor lor, să aducă plus valoare în domeniul acesta extrem de ofertant al relațiilor internaționale și al studiilor europene. Ne bucurăm de vizita delegației maghiare, prezența lor făcând ecoul comunității românești din Ungaria, având prilejul de a discuta subiecte importante de la comunicarea interculturală, la spațiul acestei zone a Europei pe care o împărțim”, a precizat conf. univ. dr. Speranța Milancovici, decan al Facultății de Științe Socio-Umane, Educație Fizică și Sport.

Printre temele abordate în cadrul dezbaterilor se numără rolul catedrei de limba română în cadrul Universității din Szeged, la 75 de ani de la înființare, presa în limba română din Ungaria, rolul comunității din Micherechi în conservarea identității românești. În cadrul vizitei, oaspeții maghiari au vizitat Institutul de Cercetare al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și au asistat la ore de limba română în cadrul Colegiului Național „Vasile Goldiș” din oraș.

Întâlnirea s-a încheiat prin stabilirea mai multor planuri de colaborare între instituțiile de învățământ universitar din Arad și Szeged.

