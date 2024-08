Deliciile culinare “marca Yami-Yami” oferite de Cristi Simion

Cristi Simion este din Timişoara şi a practicat mulţi ani taximetria, dar în urmă cu şapte ani a decis să devină investitor şi a deschis un fast-food, cu nume îmbietor: Yami-Yami.

“Făceam taxi, Uber, Bolt, dar numărul comenzilor a început să scadă. În 2017, am renunţat. Mi-am dat seama că înaintez în vârstă şi reacţiile nu mai sunt aşa de eficiente pentru a fi şofer de taxi. M-am gândit care ar fi alternativa. Evident, papa! Mâncarea este întotdeauna căutată. Am avut ambiţia asta. Dacă alţii reuşesc, eu de ce să nu reuşesc! Iată am reuşit!”, spune domnul Cristi.

Astfel, Cristi Simion a început să facă demersurile necesare la autorităţi, să pregătească actele şi să obţină avizele de la instituţiile abilitate pentru a pune pe picioare afacerea. Un avantaj a fost că nu a trebuit să se împrumute la bănci pentru această mică investiţie. A avut banii proprii, iar finanţarea a fost de circa 9.000 de euro.

“Nu m-am împrumutat la bancă. E un mare risc. Dacă eșuezi, de unde plăteşti banca? Am avut bănuţul meu. Acesta a fost un avantaj. Eu ofer mâncare rapidă, fast-food. Omul se grăbeşte, trebuie să meargă la serviciu şi trebuie să mănânce, iar eu îi dau ce are nevoie, gustos şi de calitate”, explică Cristi Simion.

Primul punct de lucru l-a avut pe Calea Lugojului. Cristi spune că atunci când făcea taxi şi când mergea spre staţia de la aeroport se oprea la un chioşc lângă “Lepa Brena”, unde toată lumea venea la cafea şi să servească o gustare. Şi el oprea acolo pentru a consuma o cafea şi să mănânce ceva rapid, ca apoi să-şi poată continua cursele.

“Am înţeles că hrana este o preocupare permanentă a omului: trebuie să se hrănească, iar asta înseamnă totdeauna o sursă de venit pentru investitor. Iar dacă şi oferi produse de calitate, gustoase şi proaspete, clientul va fi întotdeauna mulţumit şi va apela la tine”, punctează timişoreanul.

Un succes extraordinar la clienţi îl au micii şi cartofii prăjiţi. Cartofii vin curăţaţi, spălaţi, împachetaţi în vid, de la o firmă din Timişoara. Face comandă de pe o zi pe alta.

La Yami-Yami de pe bulevardul Dragalina nr. 10, clienţii pot servi cei mai delicioşi mici şi cartofi prăjiţi, dar şi langoşi fierbinţi, hamburgeri, cabanos şi hot dog, pulpe de pui, pleşcaviţa după o reţetă specială făcută de Cristi, dar şi cafea aromată etc. Sosurile sunt de cea mai bună calitate, proaspete şi foarte gustoase, vin sigilate şi cu termen de valabilitate.

El se informează, studiază mult domeniul gastronomic pentru a afla noutăţile şi multe alte.

Cristi are şi pregătire în domeniu: a urmat un curs de bucătar şi poate spune că e un profesionist, de şapte ani. El prepară singur tot meniul. De aceea, produsele la Yami Yami sunt delicioase, proaspete şi sănătoase.

Cristi are un principiu de bază: clienţilor să le dai hrană proaspătă, gustoasă, de calitate şi să le oferi siguranţa produsului, iar localul să fie curat şi consumatorul, respectat.

Afacerea lui Cristi este una de familie.

“Puteam să îmi iau o maşină, cum fac mulţi alţii, dar o maşină cheltuie banii pe când o investiţie îţi aduce bani, îţi aduce un profit. Nu devii bogat, dar ai o stabilitate financiară şi oferi siguranţă familiei tale”, este de părere Cristi.

Dar în România nu este uşor să-şi deschizi o afacere, birocraţia este foarte complicată. Totul ar trebuie să fie foarte simplu când vrei să faci o investiţie, fiindcă produci bani şi plus valoare, dar nu este aşa. Totul este extrem de complicat, iar sistemul birocratic caută numai să te umilească. Statul ar trebui să simplifice procedurile, pentru ca unui investitor să îi fie foarte uşor să deschidă o afacere, susţine Cristi.

“Când merg cu documentele să primesc avize de la instituţii sunt tratat ca un nimeni de către birocraţi. Dacă m-aş duce să cer ajutor social, m-ar trata mult mai bine, fiindcă este legea privind respectarea drepturilor omului şi funcţionarii ştiu de frică. Atunci, omul are drepturi, fiindcă aşa zice legea, dar eu ca investitor care bagă bani în dezvoltare şi contribuie la bugetul statului prin impozite sunt tratat cu dispreţ de oamenii din spatele birourilor. Ei sunt stăpânii şi sunt tratat cu aroganţă. Aceasta e drama investitorului şi mentalitatea statului român. Statul birocratic nu are respect pentru cetăţeanul care dezvoltă o afacere, să îl ajute că va aduce bani la buget prin impozitele pe care le va da statului. De ce nu este la noi în România ca în alte state, atunci când vrei să investeşti să fii ajutat de sistem, să ai facilităţi şi să fie simplu totul?” se întreabă retoric Cristi.

El consideră că ar trebui să ai şi consiliere gratuită în deschiderea unei afaceri, aşa cum există în alte ţări.

“În România, te duci în faţa birocratului şi eşti tratat umilitor ca să îţi pună o ştampilă pe un document oficial. E păcat că după 34 ani de la Revoluţie nu s-a schimbat mare lucru, iar birocraţia este zdrobitoare faţă de cetăţean”, este de părere Cristi Simion.

Comentarii

comentarii