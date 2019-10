Deputatul de Timiș Alfred Simonis este noul lider al TSD

Deputatul de Timiş Alfred Simonis, care este şi liderul deputaţilor social-democraţi din Parlament, este noul lider al Tineretului Social Democrat (TSD). Simonis îl înlocuieşte, astfel, ca interimar, pe Gabriel Petrea, care a fost exclus din PSD după ce a votat moţiunea.

Deputatul Alfred Simonis a anunţat, luni seara, pe Facebook, că este noul lider al TSD.

“Am făcut primii paşi în politică alături de multi colegi, în @TSD, o adevărată familie politică. Tot în @TSD am învăţat ce înseamnă munca în echipă, ce înseamnă loialitatea şi mai ales, am învăţat valorile şi principiile social democraţiei. Astăzi @TSD are nevoie de reconstrucţie. De aceea, am preluat conducerea interimară a @TSD, după o discuţie cu preşedintele partidului şi colegii mei, angajandu-mă că într-un timp cât mai scurt să redevenim cea mai puternică structură politică de tineret din România. Le mulţumesc pentru încredere şi îi asigur că TSD îşi va regăsi spiritul care ne-a condus de atâtea ori la victorie”, a scris Simonis.

Numirea lui Alfred Simonis la conducerea TSD vine după ce deputatul Gabriel Petrea, cel care a ocupat această funcţie până săptămâna trecută, a fost exclus din PSD, după ce a votat moţiunea împotriva Guvernului Dăncilă şi s-a alăturat Pro România, partidul condus de Victor Ponta.

