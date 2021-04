Deputatul Marilen Pirtea, a propus, vineri, crearea unei linii de vaccinare a studenţilor cu doze AstraZeneca rămase nefolosite

Medicii de familie vor primi mai mulți bani de la buget pentru a fi remunerați ca urmare a restării serviciului de vaccinare împotriva Covid 19. Ca urmare a intervenției deputatului liberal Marilen Pirtea la Ministerul Sănătății suma alocată pentru fiecare vaccinare va urca la 100 de lei, la fel cum sunt plătiți și medicii din centrele special deschise în acest scop.

Influența medicilor de familie pentru succesul campaniei de vaccinare este determinant, spune Pirtea. Conform liberalului, imunizarea colectivă e extrem de importantă, iar această categorie a personalului medical va influența decisiv programul. Din acest motiv, el a cerut și, spune el, obținut, suma de 100 de lei pe vaccinare pentru fiecare medic de familie.

”Imunizarea colectivă e soluția pentru a trece peste această perioadă de pandemie. Implicarea medicilor de familie e extrem de importantă. Mai ales în zona aceasta, Timișoara, cu indice pandemic mare, dar această vaccinare presupune și sume mari alocate. Alocarea aceasta de 30 de lei pe persoană vaccinată este insuficientă, am făcut o interpelare către ministrul Sănătății, a fost găsită resursa necesară pentru suplimentarea sumei până la 100 de lei și la medicii de familie. Această operațiune poate presupune și suplimentarea cheltuielilor pentru medici, poate și angajare de personal suplimentar”, a anunțat Marilen Pirtea.

Vă reamintim că Timișul a demarat un proiect pilot pentru implicarea medicilor de familie în procesul vaccinării, dar mare parte din suma necesară a fost asigurată prin alocări private.

În altă ordine de idei, deputatul liberal, în același timp și rector al Universității de Vest Timișoara, are o propunere inedită, dar care s-ar putea dovedi utilă. În stocuri în Timiș se află un număr de aproximativ 12.000 de doze de vaccin AstraZeneca, se știe că populația a devenit reticentă în a se vaccina cu acest ser. Pirtea propune ca aceste doze să fie folosite pentru imunizarea studenților, iar vaccinarea acestora în masă ar permite revenirea la cursurile fizice, dar și în căminele studențești. Solicitarea deputatului are în vedere imunizarea tututor studenților, indiferent de locul unde au domiciliul, el spunând că universitățile ar putea chiar ajuta la transportul studenților în Timiș, unde să fie vaccinați.

”Universitatea de Vest din Timișoara a făcut un studiu prin care a măsurat impactul pe care îl are, într-un an de zile, lipsa studenților din centrul universitar Timișoara. Impactul este foarte mare, undeva la 150 de milioane de euro pe an. Pot să îl argumentez puctual, pe diverse categorii de calcule, și apelul meu este de a se crea în Timișoara o linie specială și de a se încuraja, pe aceste doze rămase, vaccinarea studenților, în primul rând a celor din Timișoara, dar și a județelor limitrofe. De ce este important acest lucru? Pentru că ne dorim ca examenele de licență să fie făcute față în față. Să le dăm posibilitatea studenților să fie vaccinați pe o linie distinctă dacă aceste 12.000 de doze sunt disponibile”, a spus Pirtea

Impactul financiar dat de lipsa efectivă a studenților la Timișoara este unul important.

„Un cuantum de 325 de euro pe lună pentru un student care locuiește în cămin și undeva la 525 de euro pentru unul care stă în oraș cu chirie, zece luni de zile pe an, ținând cont de vacanțe, toate calculele acestea duc la 150 de milioane de euro pe an. Este un impact financiar pe care Timișoara nu cred că și-l permite a-l pierde. Deci apelul este de a crea o linie specială pentru studenți”, a declarat Marilen Pirtea.

Conform acestuia, se dorește ca pentru acești studenți să se creeze o linie de vaccinare specială.

”Apelul nostru este să să se creeze o linie specială, unde să se vaccineze studenții cu dozele rămase. Ne dorim ca măcar licențele la final de studii să fie susținute față în față”, a mai spus Pirtea.

Întrebat dacă el, personal, ar preda în calitate de profesor, în actualele condiții pandemice, dar și în acest moment, el a răspuns: ”Categoric da! Și sunt mare parte dintre cadrele didactice care sunt de aceiași părere!”.

