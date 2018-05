Deputatul Marilen Pirtea lansează o campanie publică pentru realizarea autostrăzii Timişoara – Belgrad

Deputatul PNL de Timiş, Marilen Pirtea, transmite Guvernului un mesaj: „Încetați cu disprețul la adresa Timișoarei!” şi lansează o campanie publică pentru realizarea autostrăzii Timișoara – Belgrad

Marilen Pirtea și-a propus resuscitarea proiectului de construcție a unei autostrăzi care să facă legătura între Timișoara și Belgrad, traseul luat în considerare în discuțiile inițiale fiind o legătură la autostrada A1, în zona Remetea Mare, spre graniță, apoi spre Vârșeț și Pancevo, de unde există deja o legătură bună spre Belgrad. Într-o primă etapă, acesta a demarat constituirea unui grup de lucru parlamentar. Pasul următor este lansarea unei campanii publice de susținere a proiectului.

„Nu pot accepta sub nicio formă ca acest proiect să moară în sertarele Guvernului. Ignorarea nevoilor Timișoarei poate fi considerată o formă de abuz la adresa cetățenilor ei. Deși ca deputat am un spațiu de manevră limitat, nu vreau să stăm cu mâinile în sân. Este de datoria mea, ca parlamentar de Timiș, să atenționez public asupra necesității unei investiții extrem de utile pentru Timișoara și zona de vest a țării. Astfel, prima măsură a fost să inițiez un grup de lucru parlamentar, care să susțină demararea acestei investiții. Grupul de lucru este deschis parlamentarilor de orice culoare politică și se adresează, evident, celor din zona de vest a țării. Am trimis deja invitațiile, urmând să stabilim și prima întâlnire de lucru”, spune Marilen Pirtea.

În ceea ce privește campania publică, liberalul invită pe toți cei care doresc să susțină proiectul să se înscrie pe pagina de internet www.marilenpirtea.ro . „Cu cât suntem mai mulți cei care ne dorim implementare proiectului, cu atât mai mari sunt șansele să îi facem să înțeleagă pe cei din Guvern că avem nevoie de această autostradă. Să nu uităm că Bucureștiul este singura capitală europeană care nu este legată de o altă capitală printr-o șosea de mare viteză. Beneficiile nu sunt doar pentru Timișoara”, susține deputatul PNL.

Marilen Pirtea susține că valoarea adăugată a unei asemenea căi de acces între cele două aglomerații urbane ar depăși într-un timp scurt costurile de construcție: „Dincolo de accesul facil al forței de muncă în Timiș, unde șomajul extrem de redus conduce la pierderea multor investiții, beneficiile din domeniul turismului și al schimburilor economice s-ar reflecta semnificativ în bugetele locale, cât și în Produsul Intern Brut”.

Campania publică de atragere a susținătorilor se va desfășura în mod continuu și va reprezenta un suport tangibil în eforturile grupului de lucru parlamentar. Acesta își propune să identifice cele mai bune modalități de a face lobby pe lângă instituțiile abilitate. De asemenea, se va lua legătura cu parlamentarii sârbi, pe tema oportunității creării unui asemenea grup și în parlamentul din țara vecină.

În 2017, Guvernul României, condus la acea perioadă de Sorin Grindeanu, arunca vina pe sârbi, insinuând că vecinii noștri nu mai doresc realizarea acestei autostrăzi, fapt taxat la scurt timp de către partea sârbă, aceștia anunțând că problema se află de fapt în România.

