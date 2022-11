Deputatul USR de Timiș Nicu Fălcoi, ales vicepreședinte al Adunării Parlamentare NATO

În cadrul sesiunii anuale a Adunării Parlamentare NATO care se desfășoară în aceste zile la Madrid, deputatul USR de Timiș Nicu Fălcoi a fost ales în conducerea Adunării Parlamentare NATO:

“Am fost ales astăzi vicepreședinte al Adunării Parlamentare NATO, funcție care mă onorează și mă responsabilizează foarte mult, mai ales ținând cont de perioada dificilă pe care o străbatem.

Adunarea Parlamentară NATO este un liant și un foarte important for de discuție pentru teme și subiecte fierbinți de politică externă, apărare și securitate, fiind un organism care reunește 269 membri din parlamentele celor 30 de țări membre NATO, la care se adaugă delegați din 11 țări asociate, 4 țări asociate mediteraneene, precum și 8 delegații parlamentare de observatori.

De-a lungul ultimilor șase ani am fost puternic implicat în activitățile Adunării Parlamentare NATO, din care am făcut parte ca membru al Delegației permanente a României. Am activat în acest răstimp în Comisia de Apărare și Securitate (DSC), al cărei vicepreședinte sunt, în Mediterranean and Middle East Special Group (GSM) și Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) și m-am implicat puternic în promovarea obiectivelor României.

M-am aflat permanent în dialog cu colegii din alte țări, fapt care m-a făcut să cunosc în detaliu preocupările și interesele lor, cât și prioritățile și inițiativele care fac obiectul activității noastre.

Am susținut cu implicare temele de politică externă de pe agenda USR și am făcut cunoscută poziția noastră fermă europeană și euroatlantică. Calitatea de membru și vicelider al grupului „Alianța liberalilor și democraților”, grup din care și USR face parte, a reprezentat pentru mine un sprijin important.

Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor care mi-au făcut onoarea de a-mi acorda încrederea și susținerea lor pentru acest mandat de vicepreședinte al Adunării Parlamentare NATO”, a transmis deputatul USR Nicu Fălcoi.

