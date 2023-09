Derbedeii care au tâlhărit doi tineri, în urmă cu trei seri, pe o stradă din Timișoara, arestați preventiv

Judecatoria Timisoara a emis mandate de arestare preventiva pe numele agresorilor care, in urma cu cateva seri, pe bulevardul Gheorghe Lazar din Timisoara, au deposedat doi tineri, o fata in varsta de 19 ani si un baiat de 22 de ani, de un telefon mobil si de suma de 200 de lei. Victimele au fost talharite sub amenintarea unui cutit si a unui baston telescopic.

„Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, privind pe inculpatul Ciocan Alexandru – Mihaita, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de talharie calificata si tentativa la talharie calificata. Dispune arestarea preventiva a inculpatului Ciocan Alexandru – Mihaita pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 22.09.2023 pana la data de 21.10.2023 inclusiv. Respinge ca neintemeiata cererea inculpatului, formulata personal si prin avocat, de luare a unei alte masuri preventive mai blande.

Admite propunerea de arestare preventiva formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, privind pe inculpatul Cretan Adrian – Eugen, cercetat pentru savarsirea complicitatii la infractiunea de talharie calificata, si ale complicitatii la tentativa la talharie calificata. Cu drept de contestatie in termen de 48 de ore de la pronuntare”, se mentioneaza in Incheierea – masuri preventive (faza de UP) nr. 85/2023, pronuntata in 22.09.2023.

Cei doi tineri, cu varste de 22 si 27 de ani, au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timis.

