Deschiderea Timișoara 2023: un weekend pentru un an!

17-19 februarie: un weekend intens, cu peste 130 de evenimente distribuite în întregul oraș. Deschidem un an irepetabil, mult-așteptat, cel în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii. Deschiderea Timișoara 2023 înseamnă spectacole memorabile, artă curajoasă, idei care deschid lumea, vizitatori din Europa întreagă și comunități deschise.

Timișorenii și oaspeții din întreaga lume vor participa vineri, 17 februarie, la evenimentul festiv Sărbătorim Deschiderea! din Piața Unirii, sărbătorind diversitatea culturală care caracterizează Programul Cultural național „Timișoara –

Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”. Zilele de sâmbătă și duminică oferă peste 130 de ocazii și invitații de a cunoaște mai bine orașul prin expoziții, concerte, evenimente comunitare sau spectacole distribuite în toate cartierele Timișoarei.

Deschiderea Timișoara 2023 este un program finanțat de Municipiul Timișoara, coordonat și organizat de Centrul de Proiecte. Pentru weekendul Deschiderii, Primăria Municipiului Timișoara a alocat 7,5 milioane de lei, iar Ministerul Culturii 800.000 de lei.

„În câteva zile, dăm startul unui an strategic pentru Timișoara și pentru România, în care avem șansa istorică să schimbăm percepții și să demolăm prejudecăți. Să folosim povestea europeană a Timișoarei pentru a crea un nou destin european pentru România și să ne repoziționam ca oraș pe harta Europei. Este startul unui an cu peste 1.000 de evenimente excepționale care începe cu un weekend extraordinar la care îi invit pe toți timișorenii. Este doar primul dintre momentele importante care vor marca acest an 2023, un an care va intra în istoria orașului. Zeci de ambasadori, comisari europeni, oficialități naționale și internaționale vor veni alături de noi pentru a sărbători titlul de Capitală Europeană a Culturii. În vremuri de criză, cultura ne aduce împreună. În vremuri de ură, Europa este răspunsul”, a declarat primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz.

Ceremonia de Gală

Pe 17 februarie, de la ora 17:00, la Palatul Culturii (Sala Mare), va avea loc Ceremonia de Gală a Deschiderii Timișoara 2023. În cadrul galei, oficialitățile prezente vor susține discursuri, iar evenimentul va fi marcat de concerte susținute de doi pianiști remarcabili: Andrei Irimia, unul dintre cei mai apreciați compozitori contemporani de pian din România, precum și compozitorul și pianistul olandez Joep Beving, devenit o senzație în lumea streaming-ului muzical contemporan. Pentru acest eveniment de gală nu se vor pune în vânzare bilete pentru publicul larg, însă ceremonia va fi transmisă live pe TVR 1. Ceremonia poate fi urmărită și pe ecrane LED de mari dimensiuni, amplasate în Piața Victoriei și Piața Libertății.

Sărbătorim Deschiderea!

Tot pe 17 februarie, de la ora 19:00, Timișoara are întâlnire cu Europa în Piața Unirii. Evenimentul festiv Sărbătorim Deschiderea! pune în lumină memoria și identitatea Timișoarei, alături de artiști locali și invitații lor. Aducem împreună arta video și dansul, muzica electronică și ritmurile tradiționale, într-o sărbătoare a întregului oraș, o declarație de intenție și de dragoste pentru Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Pe scena din Piața Unirii vor urca Doctorul Sinteză și K-Lu, Implant Pentru Refuz împreună cu Dora Gaitanovici, Adrian Despot, Dan Byron și ucraineanca Alyona Alyona. Ne bucurăm de o Europă fără granițe și fără compromisuri, unită în limbajul universal al spectacolului, alături de Duchamp Pilot & Muaré Experience și Taraf de Caliu și oaspeții lor.

Seara va fi încheiată de Fritz Kalkbrenner, ultimul headliner confirmat. DJ-ul berlinez își construiește creațiile pe moștenirea sonoră a Berlinului de Est de la mijlocul anilor ‘90. Abordarea sa îmbină vocea proprie în înregistrări și spectacole live și creează un amestec special de house melodic care bucură fanii festivalurilor și clubberii din întreaga lume.

Spectacol

Pregătiți-vă pentru explorări sonore și noi moduri de a descoperi orașul, într-un dialog autentic între țări și generații, genuri și culturi, tradiții și tehnologii.

Cântărețul și compozitorul suedez-britanic Jay-Jay Johanson, cunoscut pentru vocea sa melancolică, este considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai generației sale. Va concerta pe 18 februarie, de la ora 18:30, la Palatul Culturii, iar în deschiderea concertului va urca pe scenă tânăra cântăreață EMAA, originară din Lugoj.

Supranumit Violonistul Diavolului, Lajkó Félix, acompaniat de trupa poloneză Vołosi, va susține un concert de excepție la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul, pe 19 februarie, de la ora 18:30. În deschidere vor urca pe scenă Irina Sârbu & band.

Arte

Timișoara își reconfirmă vocația de gazdă a artelor într-un moment de sincronizare cu bienalele și muzeele importante din Europa și nu numai.

Expoziția colectivă Chronic desire – Sete cronică propune, în spații multiple din oraș (Bastionul Maria Theresia, Comenduirea Garnizoanei Timișoara, Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, Palatul Ștefania) noi feluri de a citi și de a simți momentul politic și ecologic critic pe care îl traversăm împreună.

După ce a reprezentat cu succes România la Bienala de la Veneția (2022), proiectul Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului al artistei și regizoarei Adina Pintilie este prezentat în premieră în România, la Kunsthalle Bega.

Proiectul Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara, o intervenție în spațiul urban timișorean al MAIO Architects (Spania), ne propune să privim Piața Victoriei dintr-o nouă perspectivă, de la înălțimea unei instalații metalice temporare, pline de vegetație. Instalația va fi luminată ambiental, iar vineri, 17 februarie, de la ora 19:30 va fi animată de DJ Bully.

Idei

Capitalele europene ale culturii au responsabilitatea de a căuta noi definiții și răspunsuri pentru teme majore. Celebrăm libertatea de gândire și de alegere prin dezbateri, ateliere și prezentări care deschid minți și punți de colaborare.

Sub titlul Idei care schimbă lumea, filozoful german Peter Sloterdijk și scriitorul și regizorul român Andrei Ujică vor avea un dialog public de neratat, despre „filmul filosofiei și filosofia filmului”. Conferința are loc pe 18 februarie, de la ora 16:00, în Aula Magna a Universității de Vest.

Librăria La Două Bufnițe va găzdui pe 19 februarie, 11:00, dezbaterea 256 de romane pentru Europa Centrală, condusă de scriitoarea Adriana Babeți, acompaniată de importanți scriitori, critici literari și traducători.

Comunitate

Deschiderea Timișoara 2023 este o sărbătoare a întregului oraș. Prin programul Opening+, derulat de Centrul de Proiecte Timișoara, din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, 25 de noi proiecte culturale propuse de comunitatea locală s-au alăturat programului acestui weekend intens. Sunt pline de energia proaspătă a orașului, în toată diversitatea lui și vor duce sărbătoarea în cartiere, din Iosefin, în Soarelui și din Fabric în Complex sau Plopi.

Programul Deschiderii Timișoara 2023: https://opening.timisoara2023.eu/program/

