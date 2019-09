Descindere a polițiștilor pentru prinderea unui urmărit internațional

Politistii lugojeni au reusit sa puna mana pe un individ care era cautat de ani buni de catre autoritati.

Lugojeanul in varsta de 32 de ani era dat in urmarire generala si prin Interpol, dupa ce Judecatoria Lugoj a emis o sentinta prin care era condamnat la doi ani si jumatate de inchisoare. Politistii din intreaga Europa il cautau din luna octombrie 2017. Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Lugoj a obtinut informatii, marti la amiaza, ca urmaritul se afla in Lugoj, astfel ca politistii i-au luat urma si au reusit in cadrul unei descinderi sa il gaseasca, a anuntat IPJ Timis. Barbatul era condamnat pentru delapidare si se pare ca pana acum a stat in Germania. Politistii l-au condus la sediul Politiei Lugoj si, dupa identificare, au decis sa il transporte la Penitenciarul Timisoara unde isi va ispasi pedeapsa, scrie lugojinfo.ro.

