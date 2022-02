Descoperă poveștile „Eroilor urbani” timișoreni, la Iulius Town!

Dacă vom căuta în DEX definiția eroului, vom găsi următoarea explicație: „persoană care se distinge prin vitejie și prin curaj excepțional”. Însă, dacă ne uităm la cei de lângă noi vom vedea un alt tip de eroi: cei care cred în schimbarea în bine, dar o și reprezintă şi dedică timp pentru activități cu impact major pentru comunitate. Despre aceștia este și proiectul foto „Eroii Urbani”, o campanie inițiată de compania IT Ness Digital Engineering și implementată de Fundația Comunitară, care poate fi admirat în ansamblurile Iulius Town Timișoara și Palas Iași. În Timișoara, compania Ness Digital Engineering își desfășoară activitatea în clădirea de birouri United Business Center 2 din anul 2017, iar în Iași este prezentă din anul 2012 în United Business Center 2 din proiectul mixt Palas.

În Iulius Town Timișoara, expoziția poate fi admirată până pe 7 februarie. Aceasta îi prezintă pe: Costin Bleotu – președintele Banat IT , Flavius Ilioni – fondator Asociația LOGS Grup de Inițiative Sociale , Nușa Cojocaru – profesor Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara , Radu Trifan – președinte Asociației „Acasă în Banat” și coordonator al proiectelor „Color the Village” și „Țara Morilor de Apă”–, Roxana Damaschin – fondator UnLoc și OilRight –, Silvia Fierăscu – cadru didactic la Univesitatea de Vest din Timișoara și fondatoarea Social Fabrics Research Lab (FabLab) , Virgil Musta – şeful secţiei de boli infecțioase a Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” din Timişoara.

Expoziția de la Palas Iași include șapte eroi urbani care activează în domenii diferite, de la social și umanitar, până la medical și educație. Aceasta este prezentă în Palas până în luna martie. Astfel, pe panourile expuse la baza scărilor exterioare fixe din parcul Palas (zona McDonald’s) ieșenii vor regăsi poveștile lor: Petronela Petrea – director al Școlii Gimnaziale „Profesor Mihai Dumitriu” Valea Lupului , Dan Damaschin –preot misionar la Maternitatea „Cuza-Vodă” din Iași , Alexandrina Dinga – președinte și co- fondator al Asociației CIVICA , Bogdan Tănasă – fondatorul și coordonatorul proiectului Casa Share , Mihai Melnic – creatorul primului robot umanoid din România , Anca Chirilă – coordonator Asociația Mai bine , Alex Luchici – coordonator de proiecte al Asociației euRespect.

„Inițiativa «Eroi Urbani» face parte din campania «Thanks to You!», prin care ne-am dorit să aducem aprecieri colegilor din industria IT, însă și celor care sprijină comunitatea, demonstrând că împreună putem face lucruri minunate și că fiecare dintre noi poate aduce plus valoare în orice domeniu în care activează”, a declarat Giorgiana Dumitru, Marketing Specialist Ness România.

Eroii urbani din Timișoara și Iași au fost aleși dintr-o listă de peste 60 de nominalizări, de către jurii locale, formate din jurnaliști, reprezentanți ai mediului business, administrativ și a Fundațiilor Comunitare din Iași și Timișoara.

Comentarii

comentarii