Descoperire uluitoare! O grupare infracțională din Germania care fabrica dispozitive explozive, descoperită de polițiștii care anchetează atentatul cu bombă de la Arad

Politistii romani care ancheteaza atacul cu bomba din Arad, in care omul de afaceri Ioan Crisan a murit, au facut o descoperire uluitoare. Incercand sa dea de atacator, la 18 luni de la producerea atentatului, anchetatorii au identificat o grupare infractionala care fabrica bombe artizanale, in Germania.

Din grupare facea parte si un roman, care a fost arestat de ofiterii de la Berlin. Chiar daca s-a dovedit ca gruparea nu avea legatura cu explozia de la Arad, investigatiile au stabilit ca mai multe jafuri din Germania au fost planificate de roman si de complicii sai.

Politistii care ancheteaza dosarul Arad, deschis in 2021, au ajuns la reteaua din Germania urmarind o pista, in cautarea autorilor atacului cu bomba in care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crisan.

Gruparea descoperita nu are legatura cu acest atac, dar in urma colaborarii dintre politistii romani si cei germani, au fost gasite la aceasta retea mai multe dispozitive explozive, droguri si bani. Din grupare facea parte si un roman in varsta de 46 de ani. 3 persoane au fost arestate, iar ancheta continua in Germania. Totusi, in ceea ce priveste dosarul Arad, pana acum nu exista niciun suspect. Ioan Crisan a murit in 29 mai 2021, dupa ce masina pe care o conducea a explodat, scrie impactpress.ro.

Necropsia a confirmat identitatea omului de afaceri si arata ca acesta a murit la cateva secunde dupa ce masina a sarit in aer. Doua zile mai tarziu, in 31 mai, procurorii Parchetului General au incadrat explozia de la Arad, in care Ioan Crisan si-a pierdut viata, la omor cu premeditare. Anchetatorii au descoperit doua tipuri de ADN pe explozibilul din automobilul omului de afaceri.

