Desene regăsite, vernisaj, la Galeria 28 Timișoara. Un omagiu adus sculptorului Szakáts Béla și artei sale

La Galeria 28, de pe str. Constantin Brâncoveanu nr. 28 Timișoara, va avea loc vernisajul expoziției Desene regăsite, de Szakats Bela, în 25 mai, de la ora 19.30.

Curator este Bogdan Nueleanu.

Robert Șerban a explicat: ”Szakáts Béla a influențat arta vizuală din Vestul României atât prin propriile-i lucrări de sculptură, cât și prin pedagogia sa de longeviv și dedicat cadru didactic.

Din 1962, când a terminat facultatea, la Cluj, și până în 1994, a fost profesor la Liceul de Artă din Timișoara, iar vocaţia sa pedagogică – fiindcă despre vocație e vorba, despre seriozitate și intransigență – a continuat să se manifeste la înființata Facultate de Arte, unde a profesat din 1994, până în 2003, fiind și șeful Catedrei de sculptură.

O strigare a “catalogului” cu elevii și studenții domnului Szakáts e dificilă, întrucât sunt foarte multe nume, între care multe au confirmat, fiind artiști originali, cu portofolii serioase. Harul pedagogic e tot o artă: cea de a transfera, către ucenici, meseria și măiestria. Iar transferul acesta e de o profundă umanitate, întrucât lumea noastră a evoluat și a mers înainte și astfel, prin relațiile părinți-copii și maeștri-ucenici.

Expoziția de la Galleria 28 nu este cum, poate, ar fi fost de așteptat, una de sculptură, ci propune desene și schițe inedite. Și incubă noroc și admirație. De ce? Fiindcă fără noroc desenele lui Szakáts s-ar fi pierdut. Ar fi rămas necunoscute și nevăzute. Norocul poartă, în acest caz, numele sculptorului Bogdan Nueleanu, care le-a salvat din drumul pe care-l luaseră spre neant.

Admirația are mai multe nume, trei, pentru că, pe lângă cel al lui Bogdan, s-a mai adăugat al lui Ovidiu Bădescu, gazda expoziției, și al meu. Împreună, am “conspirat” într-o seară când, trecând de la unul la altul schițele sculptorului și entuziasmându-ne de ceea ce vedeam, am decis că e important să desecretizăm, pentru iubitorii de artă, această cameră a unui atelier ce măsoară mai bine de… șase decenii. Expoziția este, implicit, un omagiu pe care îl aducem sculptorului Szakáts Béla și artei sale”.

Expoziția „ DESENE REGĂSITE” poate fi vizitată în perioada 25 mai – 5 iunie 2022, de luni până sâmbătă, la Galleria 28, str. Constantin Brâncoveanu nr. 28, Timișoara. Programarea pentru vizitare se face la numărul de telefon 0040(0)722 503 028 sau pe e-mail galleria28@gmail.com

