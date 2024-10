DesFacerea Lumii la Timișoara

Fundația Art Encounters Timișoara prezintă expoziția duo-ului artistic Anca Benera și Arnold Estefán: DesFacerea Lumii, o expoziție de anvergură a artiștilor români stabiliți la Viena, adusă în premieră la Timișoara, al cărei vernisaj va avea loc pe 24 octombrie 2024, de la ora 18:00

Eoziția Anca Benera & Arnold Estefán – DesFacerea Lumii se angajează într-o discuție profundă despre ecologia relațiilor dintre natură și cultură, provocându-ne să reconsiderăm distincțiile tradiționale dintre aceste domenii. Temele care-i preocupă pe artiști în ultimii ani sunt: militarizarea naturii, exploatarea resurselor naturale, ecologia și extractivismul în contextul Antropocenului. Ei explorează, astfel, în special în noua lucrare prezentată aici, Desfacerea lumii, rolul artei ca un mediator între lumea naturală și cea artificială, oferind o înțelegere nouă asupra interacțiunii dintre acestea

Epoziția Anca Benera & Arnold Estefán – DesFacerea Lumii se angajează într-o discuție profundă despre ecologia relațiilor dintre natură și cultură, provocându-ne să reconsiderăm distincțiile tradiționale dintre aceste domenii. Temele care-i preocupă pe artiști în ultimii ani sunt: militarizarea naturii, exploatarea resurselor naturale, ecologia și extractivismul în contextul Antropocenului. Ei explorează, astfel, în special în noua lucrare prezentată aici, Desfacerea lumii, rolul artei ca un mediator între lumea naturală și cea artificială, oferind o înțelegere nouă asupra interacțiunii dintre acestea.

În cadrul acestei lucrări noi, sculptura Cumințenia pământului, a lui Constantin Brâncuși, este reimaginată într-o formă inedită: o replică la scară 1:1, realizată din bloc de sare, va fi expusă alături de o lucrare video care documentează întreg procesul de degradare prin interacțiunea sculpturii cu animalele și intemperiile.

Această expoziție marchează un moment important într-o colaborare strategică între Fundația Art Encounters și Neuer Berliner Kunstverein (nbk) din Berlin, o instituție renumită în Europa. După succesul primului solo show în Germania al celor doi artiști, Rehearsals for Peace, prezentat anul trecut la nbk, DesFacerea Lumii aduce laolaltă atât lucrările arătate acolo, cât și o nouă lucrare realizată în contextul oferit de Fundația Art Encounters, alături de multe alte lucrări. Curatoarele Krisztina Hunya și Diana Marincu reprezintă cele două instituții partenere și aduc împreună lucrări relevante și inovatoare, oferind publicului o experiență artistică provocatoare și intensă.

Vernisajul expoziției are loc pe 24 octombrie 2024, de la ora 18:00 în spațiul expozițional al Fundației Art Encounters din Timișoara (Bd. Take Ionescu 46C, Casa ISHO). Expoziția va putea fi vizitată până pe 1 martie 2025.

Expoziția „DesFacerea Lumii” este organizată de către Fundația Art Encounters și finanțată de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte, este co-finanțată de AFCN, realizată în cooperare cu Neuer Berliner Kunstverein (n.b.k.), Berlin

Un eveniment posibil și datorită parteneriatului strategic cu Banca Transilvania și a partenerilor: Forumul Cultural Austriac, Ministerul Federal al Austriei pentru Arte, Cultură, Servicii Publice și Sport și ISHO, alături de partenerii media: Radio România Cultural, RFI România, The Institute, Zeppelin, Revista Arta și Empower Artist.

Comentarii

comentarii