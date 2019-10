Desfășurare impresionantă de forțe în mai multe sate din Timiș, după ce o femeie a fost răpită de fostul soț

O femeie din localitatea Victor Vlad Delamarina ar fi fost rapita in cursul zilei de marti. Femeia ar fi fost luata impotriva vointei ei si urcata intr-o masina, de fostul sot. Un apel la 112 a anuntat incidentul astfel ca in numai cateva minute zeci de politisti si jandarmi au intrat in alerta. Dupa ce au scotocit toate satele din zona, politistii i-au gasit pe cei doi in zona localitatii Olosag.

Mai multi localnici au afirmat pentru Lugoj Info.ro ca desfasurarea de forte a fost una impresionanta in conditiile in care sotul, de loc din Honorici, avea un ordin de restrictie si nu avea voie sa se apropie de fosta sotie. In timpul actiunii au fost verificate mai multe camere de supraveghere care au confirmat faptul ca femeia a plecat din sat cu fostul sot. Barbatul a fost retinut de politisti si dus la audieri pentru a explica ce s-a intamplat si nu este exclus ca procurorii sa ceara retinerea lui pentru 24 de ore. Primele informatii facute publice de anchetatori indica faptul ca femeia este nevatamata.

IPJ Timis a anuntat ca barbatul, de loc din Honorici, a fost retinut, urmand ca el sa apara in fata unui judecator care va decide daca va fi arestat. Barbatul este cercetat pentru lipsire de libertate.

Sursa: lugojinfo.ro

