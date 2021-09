Deși Timișoara are o rată de infectare de peste 7, elevii (încă) merg fizic la cursuri. Subprefectul Ovidiu Drăgănescu a cerut o schimbare de procedură

Deși Timișoara are o rată de infectare de peste 7, elevii (încă)...

Timișoara are, luni, o rată de infectare pe 14 zile de 7,15 cazuri la mia de locuitori. Cu toate acestea, toți elevii din municipiu încă merg fizic la cursuri, deși, în mod normal, la rate de peste 6, cursurile ar trebui să se desfășoare strict online. Subprefectul Ovidiu Drăgănescu, cel care ține locul prefectului demis Zoltan Nemeth, cere o schimbare de procedură.

Momentan, scenariile de desfășurare a cursurilor se aprobă în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș în fiecare vineri pentru săptămâna viitoare. Ultima dată când s-a întâmplat asta, pe 24 septembrie, Timișoara avea o rată de 5,98 cazuri la mia de locuitori, care a continuat să crească continuu în următoarele zile. Totuși, de abia pe 1 octombrie, conform actualei proceduri, se va putea schimba ceva în privința modului de desfășurare a cursurilor. Acest aspect vrea să îl regleze Drăgănescu.

„Am propus astăzi (luni – n.r.) și o mică modificare pe această procedură de stabilire a scenariilor de desfășurare a cursurilor în școli. (…) Era vizibil pentru toată lumea că de a doua zi va fi deja 6 la mie. Iată, astăzi, prima zi de școală, suntem la peste 7 la mie. Or, din păcate, pentru acele două sutimi înregistrate vineri (sub 6 la mie – n.r.) nu am putut să decidem ca de astăzi toți copiii să stea acasă și să fie feriți de virus în următoarea săptămână”, a spus subprefectul la Aleph News.

Vă amintim că, odată ce rata a trecut de 6 la mie, Timișoara a intrat pe anexa 2 a CJSU Timiș și, începând de marți, 28 septembrie, se instituie noi restricții în municipiu. Cele mai importante ar fi interzicerea nunților, botezurilor sau a altor evenimente private, închiderea restaurantelor sau sălilor de fitness, dar și reintroducerea „carantinei de noapte” în zilele de weekend. Această măsură include restricționarea circulației după ora 20.00 pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19, dar și închiderea tuturor agenților economici la ora 18.00, cu mici excepții.

Momentan, această măsură se instituie doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Totuși, odată ce incidența va depăși 7,5 – ceea ce se va întâmpla cel mai probabil marți – Timișoara va avea „carantină de noapte” în toate zilele săptămânii.

După ședința CJSU Timiș de vineri, sunt obligate să desfășoare cursuri online școlile din Bara, Moravița, Ghiroda, Bucovăț, Pădureni și Moșnița Nouă. Vorbim de 20 de unități de învățământ teoretic afectate de această decizie. „Teoretic” pentru că, și la rate de peste 6, vor continua să meargă fizic în unitățile de învățământ antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul special. Pentru aceștia, doar o măsură de „carantinare zonală” poate schimba ceva în aces sens.

