Despre sensul artei în spațiul public cu Nataša Bodrožić, curatoare din Croația – la Casa Artelor Timișoara

Cât de public este spațiul artei în spațiul public? La această întrebare va răspunde la Casa Artelor Timișoara invitata Nataša Bodrožić – curatoare, manager cultural – din Croația, iar moderator va fi Igor Mocanu – curator, critic de artă.

Iugoslavia socialistă a fost un unic al formelor sociale progresive, care au fost egalate de o dezvoltare urbană specifică.

De la mijlocul anilor `60 până la dezintegrarea țării în anii `90 se remarcă o perioadă de ambiguitate: unii cercetători susțin că reformele economice centrate pe piață au adus la o nevoie de deschidere și liberalizare, alții spun că acestea au marcat începutul unui sfârșit al dorinței de egalitate.

Prin urmare, bunăstarea consumatorului antiutopic se reflectă în ascensiunea clasei de mijloc împreună cu gusturile și obiceiurile sale ușor de recunoscut.

Urmărind o tipologie arhitecturală specifică, prezentarea se axează pe această perioadă care a adus schimbări sociale și economice. Se concentrează pe centrele comerciale Koteks Gripe din Split și complexe arhitecturale similare din Sarajevo, Novi Sad și Prishtina, toate concepute de arhitectul Živorad Janković și echipa lui, stabiliți în Sarajevo.



Nataša Bodrozic e curatoare și lucrează în domeniul culturii. E cofondatoare a proiectului Motel Trogir – campanie civică pentru conservarea și reevaluarea critică a modernismului arhitectural de la mijlocul secolului XX de pe coasta Adriaticii și mai departe în 2013.

E și cofondatoare a Loose Associations (Slobodne veze), o platformă artistică cu sediul în Zagreb, înfi ințată în 2009. A fost curatoare, alături de alți colegi, pentru numeroase expoziții în Croația și în afară și a ajutat la editarea mai multor cărți despre arta contemporană și politici culturale. A obținut numeroase burse și premii. În prezent trăiește și lucrează în Zagreb și Trogir.

Întâlnirea va avea loc în 7 noiembrie, de la ora 19, în cadrul programului We transfer: Art and Politics in Appropriate Hands. Acesta este un proiect situat la intersecția dintre arta vizuală și evenimentele politice și sociale din ziua de azi.

Participarea la toate evenimentele WeTransfer este gratuită.

