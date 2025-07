Despre taxa pe ”noroc”, în România, acum

Jocurile de noroc au fost mereu fascinante pentru anumite persoane. Expresia în sine, ”noroc” nu are nimic în comun cu divinitatea. Dimpotrivă, duhovnicii susțin că este apanajul celui rău. Păcăleala cea mare! Atunci când ceva ne iasă bine ar trebui să știm că este un dar de la Cel de Sus. Dar nu, noi, oamenii, avem orgoliul de a crede că putem fi ”norocoși”, ca și cum am fi ”aleși”. Prostii, desigur!

Jocurile de noroc au rădăcini adânci în istoria omenirii. În antichitate, se jucau viețile oamenilor. Se murea, pe pariu, în marile arene romane, unde gladiatorii își jucau viețile. Se jucau în evul mediu alte vieți, pe forme de răsplată, în competiții. Este adevărat că se jucau și salvările de vieți, ieșirea din sclavie și altele… Pe noroc, cică!

Aceste zile sunt ”de foc” nu doar pentru că este luna iulie, dar și pentru că se fac schimbări majore în viețile românilor, iar cea mai arzătoare este sistemul de tăieri din venituri, suprapus cu impozitarea excesivă a muncii, a veniturilor, a taxelor.

Subiect extrem de penibil este impozitarea jocurilor de noroc. Ar fi două abordări, cea a toxicității jocurilor în sine, pe care dacă un guvern ce-și iubește (cică!) țara le-ar interzice, ele creând dependență chiar mai mare decât substanțele interzise, iar a doua, a impozitării lor.

Despre gravitatea frecventării jocurilor de noroc (mai ales a faimoaselor păcănele) ar trebui să vorbească psihologii, care desigur știu despre clinicile de tratare a acestei dependențe. Câți oameni recurg chiar la suicid după pierderi la jocurile de noroc, câți își pierd mințile, și câți ajung oamenii străzii, se știe?

Mult anunțata impozitare a jocurilor de noroc a devenit mai discretă în fața unui subiect prea delicat pentru lașitatea politicienilor. Pentru că nu am crezut și am verificat de la surse directe, chiar din Bruxelles, pentru că am crezut că poate este o confuzie și nu doream să cad în plasa unor știri false, acum pot să scriu, este adevărat: Hans – Holger Albrecht, fratele Ursulei von der Leyn, este într-adevăr președintele Superbet, prezentă în toată Europa, prin grupul de pariuri sportive. Are un doctorat la Universitatea din Bochum, Germania, conform Bild, citat de Ziarul Financiar. A lucrat în cadrul multor firme mari europene, dat acum este dedicat jocurilor de noroc. Apropos de ”noroc”, iată ce familie norocoasă: sora, președinta CE, fratele, președintele Superbet, soțul Ursulei, vice – președintele Orgenesis. O familie de președinți, că nu mai este la modă… de prinți și prințese, aceste ultime apelative fiind acum pentru cei din clanurile bătăușe sau pentru anumiți traficanți.

În toată Europa s-au modificat sistemele de taxare și impozitare ale jocurilor de noroc, ale cazinourilor etc, Norvegia taxând câștigurile de peste 10.000 coroane daneze (884 euro) ale unui jucător cu 28 la sută, indiferent de valoarea lui.

Inițial, guvernul a decis să taxeze de la 3 la 10 la sută valoarea impozitului pe câștigurile jucătorilor, dar brusc, fără să explice mecanismul logicii ce a intervenit, măsura s-a ”remăsurat” la de la 10 la sută, la 4 la sută. Oare de ce?

Totuși, a crescut impozitul pe veniturile operatorilor, de la 21 la 25 la sută. Doar patru procente, pentru joacă fără muncă, în vreme ce TVA la tipărituri (ziare, reviste, cărți) a crescut de la cinci la 11 la sută! Cine sunt marii sfătuitori ai premierului Bolojan? Cine sunt duhovnici lui? Sau poate nu are! Că dacă ar avea, ar cântări mult mai bine lucrurile.

Jocurile cu procentele ar putea să fie cu… ghinion!

