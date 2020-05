Destituit din Poliția Timiș, cu grad de plutonier adjutant, Valer Kovacs nu are drept de pensie

Desi a fost dat afara din MAI, fiind trecut in rezerva cu gradul de plutonier adjutand (r), fara drept de pensie, agentul sef Valer Kovacs, politistul incomod din Timis, inca nu si-a spus ultimul cuvant.

A angajat un avocat redutabil si este convins ca, la finalul luptei care se muta in justitie, va reveni la vechiul sau loc de munca, de unde a servit patria, in ultimii 18 ani.

“Voi cere public demiterea inspectorului sef Petecel, intrucat are pe mainile sale sangele politistului Cristian Amariei, impuscat la Recas, si crede ca poate sa inchida gura liderului de sindicat Valer Kovacs prin destituirea sa din politie!

Legea este egala pentru toti, fostul ministru de Interne a fost trimis in judecata pentru moartea politistului Bogdan Gingina.

Fostii inspectori sefi au fost arestati si destituti din functie abuziv doar pentru ca au indraznit sa-l mute pe agentul care facea abuzuri in Recas, Duma Dumitru, de la Recas la Lugoj, iar Petecel, direct responsabil de moartea agentului Amariei, este in continuare in functie si de la inaltimea functiei sale da afara un lider de sindicat”, spune avocatul Florin Kovacs.

Cu siguranta, in instanta va conta faptul ca Valer Kovacs, eliminat abuziv din sistem, este sustinut si de vaduva politistului ucis, anul trecut, de un infractor periculos, dupa ce a fost trimis in misiune fara vesta antiglont si cu un pistol Carpati, care nu l-a ajutat la nimic.

“Kovacs Valer, colegul sotului meu, a fost singurul care a incercat sa spuna ceva, in acest caz. Tocmai am aflat ca acest coleg a fost destituit. As dori sa stiu, daca se poate, motivul destituirii sale. Daca in cazul sotului meu nu s-a facut nimic, de ce in cazul acestui politist s-a luat decizia destituirii? Imediat dupa moartea sotului meu, initial m-am gandit sa dau in judecata IPJ-ul, deoarece stim cu totii neregulile din acel moment. Pe urma, am renuntat la aceasta idee, crezand ca, totusi, coplegii lui vor incerca sa faca dreptate, insa acum aflu ca singurul care a incercat sa schimbe ceva, a fost cel care azi m-a anuntat ca a fost destituit”, i-a scris Luci Amariei inspectorului sef Alin Petecel, cu speranta ca, in ultimul ceas, se mai putea face ceva. Din nefericire pentru Valer Kovacs, zarurile destituirii erau deja aruncate…





Sursa: impactpress.ro

