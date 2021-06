Dezastru administrativ la șase luni de la numire. Consilierul local PSD Radu Țoancă a făcut bilanțul lui Dominic Fritz

Liderul consilierilor locali ai PSD din Timișoara, Radu Țoancă, a analizat și cuantificat rezultatul primelor șase luni ale conducerii municipalității sub conducerea lui Dominic Fritz. Desigur, rezultatele prezentate nu arată un succes al acestei perioade, mai mult chiar arată un dezastru administrativ, în care situația groaznică de la Colterm este doar vârful aisbergului.

”Dacă Dominic Fritz a evitat să facă un bilanț, cred că dura două minute să îl facă, este cel mai slab debut administrativ din istoria recentă a Timișoarei. În șapte luni a înregistrat numai înfrângeri,, nu există absolut niciun lucru cu care să se poată lăuda. Degeaba te grăbești dacă nu ai plecat la timp. Degeaba o să se grăbească pe ultima perioadă a mandatului, a spus că mai vrea un mandat, dacă a plecat cu o întârziere de șapte luni”, a declarat Țoancă.

Problemele de la Colterm nu se mai pot rezolva prin tot felul de artificii, singura salvare ar putea fi insolvența, spune Țoancă. Datoriile totale ale companiei sunt de 300 de milioane.

”Am primit acea amendă de 106 milioane de lei, am devenit știre și rușine națională, că am dispărut, pe vremea lui Robu mai eram. A mai fost și acel scandal național cu carantinarea, dintre Fritz și Nica. Suntem singurul oraș amendat cu o asemenea sumă. Colterm-ul se află acum într-o situație fără ieșire. Acea amendă va deveni funcțională pe 20 iunie, degeaba există contestația, se vor bloca conturile. Este prima prima cumpănă mare de care Colterm trebuie să treacă, de care nu cred că vom putea scăpa. Mai vine una pe 6 iulie, Colterm trebuie să prezinte un plan de reorganizare la ANAF, pentru că a beneficiat de reeșalonări pentru 120 de milioane de lei datorii. Colterm a consumat deja 90 de milioane din 99 acordate de primărie. Publicul trebuie să știe că primăria mai plătește sume importante de bani în contul Colterm din vremea administrației Robu, două credite de funcționare în valoare de 152 de milioane de lei, și care au scadența în 2034 – 2035. Mai e și datorie către furnizorul de gaz, în valoare de 50 de milioane, care tot primăria o plătește. Există voci care spun că trebuie diminuat capitalul social de 185 milioane, deci Colterm este total bolnav. Datoriile curente sunt de 330 de milioane de lei”, a declarat Radu Țoancă.

Va fi afectat timișoreanul conectat la sistemul centralizat de alimentare cu apă caldă și căldură de aceste probleme?

”Întrebarea dacă avem apă caldă trebuie pusă domnului primar și domnului viceprimar care se trezește noaptea la ora trei și știe situația de acolo. Salvarea are un singur nume, nu concordat administrativ, astea sunt cai verzi pe pereți, este vorba de insolvență. Aceasta a fost solicitată de AGA, insolvența nu e faliment, ci te protejează timp de trei ani. Tot publicul trebuie să știe că nu mai sunt 60.000 de abonați, mai sunt 42.000 de abonați cu contracte la Colterm. Ritmul de debranșare este unul înfiorător și nimeni nu face nimic. Aici trebuie să vină primăria cu o soluție”, a mai subliniat consilierul local.

Problema nu e una exclusiv actuală, a apărut de mai mult timi, mai spune acesta.

”Toți care s-au perindat în conducerea municipalității sunt de vină. Bugetul Timișoarei devenise o anexă a celui al Colterm. Colterm a devenit o pușculiță, un fief liberal. Acolo toți directorii, toate firmele, au o culoare: galbenă”, subliniază social-democratul.

Din păcate, Colterm nu este decât una din marile probleme ale municipalității. Și restul societăților din proprietate sunt cu probleme. Prima, Societatea de Transport Public Timișoara, are capacitatea să ajungă în situația dificilă a companiei de termoficare.

”Avem și situația de la STPT, acolo sunt două probleme. Nu am înțeles de ce, la ultima AGA, domnul Ruben Lațcău a amânat restructurarea, ca să nu ajungă STPT în situația Coltermului trebuie făcut de urgență două lucruri. În primul rând, updatate tarifele la abonamente. Dintre orașele mari, noi suntem cu cele mai mici tarife. Trebuie făcute modificări, desigur ținând cont de problemele sociale. Al doilea punct este restructurarea. Cer să facem AGA la STPT, să discutăm aceste probleme. Există mize acolo, de schimbat conducerea. Ați văzut care e problema la aga, liderii actuali le amână. Lucrurile trebuie rezolvate, amânarea doar câștigă timp. Și la SMTT (n.r. Asociația Metropolitană de Transport Public) este o problemă, am pregătit un proiect de hotărâre ca va stabili că pe lângă viceprimarul Lațcău, la SMTT să completăm cu doi consilieri locali, unul de la PNL și unul de la PSD. La ora actuală în acel consiliu e conducere sunt trei reprezentanți de la UAT Timișoara, plus Ruben Lațcău, doi angajați de la Serviciul Transporturi ai primărie. Ei trebuie să fie înlocuiți cu consilieri locali”, continuă Radu Țoancă.

Probleme sunt și cu Societatea de Drumuri Municipale. Țoancă anunță că și aici s-a restrâns bugetul cu 25% și consideră că societatea ”ar trebui să intre în zonă concurențială”. Se preconizează ca și Timpark, serviciul public de administrare a parcărilor din oraș, acum parte a SDM, urmează să devină serviciu al municipalității, deci 15 la sută din cashflow-ul SDM dispare. Anul trecut a ajutat la dezvoltarea firme, având în vedere că principalul client, municipalitatea, a rămas cu datorii la aceasta.

O situație similară apare la societatea Piețe. Consilierul local social-democrat spune că aceasta se află, de fapt, în faliment nedeclarat, iar dacă primăria nu va ajuta societatea aceasta e în pericol să se închidă. Principalul punct vizat, renegocierea contractului pentri Piața Iosefin, spune Țoancă. Și la Horticultura e o situație ciudată, ”veșnicul” director Andrei Drăgilă nu a picat în urma unui joc de putere în care Alin Nica, liderul PNL și Dominic Fritz, reprezentantul USR, au negociat conducerile societăților primăriei.

Radu Țoancă a tras și concluziile acestei jumătate de an de administrație a USR și a primarului Dominic Fritz.

Comentarii

comentarii